Белоруссия вслед за Россией отменила визы со страной Азии

Белоруссия вслед за Россией решила отменить визовый режим со страной Азии. Об этом сообщает БелТА.

28 ноября власти Белоруссии и Мьянмы заключили соглашение о взаимной отмене виз. Договор подписали министры иностранных дел Максим Рыженков и Тан Све. Принятое решение стало результатом переговоров президента страны Александра Лукашенко и исполняющего обязанности главы Мьянмы Мин Аун Хлайна.

В октябре визы с Мьянмой отменила РФ. Также между странами был закреплен план консультаций до 2027 года.

