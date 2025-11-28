Туристка попыталась вернуть деньги за купленные по невозвратному тарифу билеты

Туристка из Кемерово попыталась через суд вернуть у авиакомпании S7 стоимость билетов из Новосибирска в Ереван, купленных по невозвратному тарифу. Елизавета не смогла улететь, потому что ее ребенка не выпустили из России – билеты на несовершеннолетнего были оформлены на свидетельство о рождении, хотя должны были – на загранпаспорт. В результате более 113 тыс. руб. оказались потраченными напрасно.

© tourdom.ru

В иске, направленном в Кемеровский районный суд, туристка просила взыскать с перевозчика кроме стоимости перелета деньги за бензин (семья добиралась из Кемерово до Новосибирска и обратно на автомобиле), неустойку, штраф и компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб.

Суд отказал туристке, признав, что решение о невыпуске несовершеннолетнего за границу было правомерным. Как сказано в судебных документах, взрослый россиянин для поездки в Армению может воспользоваться как заграничным, так и общегражданским паспортом (если он летит прямым рейсом из России). Подобное правило также актуально для поездок в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Что же касается детей, то у них лишь один вариант попасть в Ереван – загранпаспорт. При этом в некоторые государства несовершеннолетних пускают и по свидетельству о рождении – в Беларусь, Казахстан, Абхазию и Южную Осетию. Но с 20 января следующего года этой возможности уже не будет – путешествовать детям до 14 лет можно будет только по загранпаспорту.

Елизавета попыталась оспорить решение в вышестоящей инстанции – в Кемеровском областном суде. В жалобе она утверждала, что «не была проинформирована ответчиком о необходимости оформления заграничного паспорта, ответчик действовал недобросовестно, нарушив требования п. 1 ст. 12 Закона о защите прав потребителей». Однако суд с этим не согласился, отметив, что на пассажира, а не на перевозчика «возложена ответственность за соблюдение законодательства при оформлении в установленном порядке выездных и въездных документов». При этом на сайте авиакомпании есть соответствующая информация: «Между Россией и Арменией действует безвизовый режим, поэтому въехать в Армению можно по внутреннему российскому или по заграничному паспорту. Исключение – дети до 14 лет, они могут въехать в Армению только по заграничному паспорту».

Ранее мы написали, что в связи с новым порядком выезда из РФ для юных туристов «Аэрофлот» изменил оформление детских билетов в системе бронирования.