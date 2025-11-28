СМИ узнали максимальную длительность действия шенгенских виз для россиян

Страны ЕС будут выдавать документы максимум на три месяца. Об этом РИА Новости сообщил источник в Евросоюзе. Ранее Еврокомиссия обнародовала решение о визовых ограничениях для граждан нашей страны. Россиянам, желающим поехать в государства шенгенской зоны, каждый раз придётся запрашивать новый документ, сами страны получили право вводить дополнительные проверки заявителей. В МИДе России накануне заявили, что Москва работает над ответными мерами после запрета ЕС на выдачу гражданам нашей страны многократных шенгенских виз.