Туроператоры не получали обращений от россиян из-за непогоды на Шри-Ланке

Туроператоры не получали связанных с непогодой тревожных звонков от находящихся на Шри-Ланке туристов, желающих аннулировать уже приобретенные туры тоже нет, сообщается на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Тревожных звонков от находящихся на острове туристов нет, как и желающих аннулировать уже приобретенные туры. В некоторых компаниях, наоборот, наблюдают предновогодний рост продаж", - следует из сообщения РСТ.

Также отмечается, что непогода не оказала существенного влияния на отдых российских туристов, не считая изменения маршрутов единичных экскурсий.

Например, в компании "Интурист" рассказали РСТ, что больше всего проблем непогода создала в районе Бадулла, туристическая активность там ограничена. По информации от принимающего офиса туроператора, для обеспечения передвижения туристов по острову там, где это необходимо, используются альтернативные автомобильные маршруты.

По словам руководителя PR-отдела компании ITM group Андрея Подколзина, принимающие компании информируют туроператора в режиме реального времени о любых изменениях в маршрутах или доступности объектов. Серьезных перебоев в организации туров не ожидается, бронирования также идут в штатном режиме.

В компании "Пантеон" также добавили, что не было не только отказов, но даже тревожных звонков по поводу Шри-Ланки.

Как отметила в свою очередь заместитель генерального директора компании "Пакс" Любовь Чучмаева, отказов по забронированным турам нет, но периодически звонят агенты, уточняют ситуацию по ближайшим вылетам.

Напомним, что из-за обрушившегося на Шри-Ланку циклона "Дитва" произошли оползни и наводнения. Власти были вынуждены приостановить железнодорожное сообщение и закрыть дороги в некоторых частях страны.