Россиянка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Китае

Корреспондент ИА «В городе N» Надя Кей побывала в Китае и рассказала о своих впечатлениях. По ее словам, в этой стране множество удивительных достопримечательностей, но существуют и проблемы, с которыми могут столкнуться туристы.

Надя посетила несколько городов Поднебесной и отметила, что больше всего ее впечатлила Великая Китайская стена. Это гигантское сооружение, которое видно даже из космоса. Корреспондент покорила участок Мутяньюй, который считается самым красивым.

Также незабываемые впечатления оставили Запретный город в Пекине, терракотовая армия в Сиане, деревня Вансянь, набережная Гонконга, парк «Окно в мир» в Шэньчжэне и множество других знаковых мест.

Кроме того, корреспондент ИА «В городе N» познакомилась с местной кухней и выяснила, что лучше привезти с собой на память о путешествии.

Среди проблем журналист отметила невозможность зайти на привычные сайты и в мессенджеры, необходимость постоянно носить с собой паспорт, языковой барьер и опасных водителей двухколесного транспорта.

Подробнее о том, чем удивляет, восхищает и шокирует Китай, читайте в нашем материале.