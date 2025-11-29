Почему растет интерес россиян к поездкам в Японию

В 2025 году Японию, или Ниппон — буквально «место, где восходит солнце», как называли эту страну в древности — посетило уже более 200 тысяч российских туристов. Прогноз на 2026 год, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), весьма оптимистический: около полумиллиона наших путешественников.

© Парламентская газета

Самураи, нэцкэ и аниме

Загадочная страна самураев, забавной еды, нэцкэ и аниме издавна влекла нас своей экзотичностью. В далеком 1980 году герои фильма «Каникулы Кроша» (и мы вместе с ними) с ума сходили по миниатюрным японским статуэткам. В начале двухтысячных к нам хлынули японские рестораны, Такеши Китано и Мураками, но Японии все равно не хватало.

Один знаменитый по тем временам телеведущий как-то выиграл турнир по спортивному покеру. Ему предложили в качестве приза взять либо 10 тысяч долларов, либо поездку в Японию. Он выбрал второе, а потом с горящими глазами рассказывал о японских банях, гейшах и прочих диковинках. Со временем Япония становилась все ближе. Однако до недавнего времени была все еще не слишком доступна для массового туризма.

Что теперь?

Несколько лет назад Япония смягчила визовый режим, стали доступнее авиаперелеты, и российские туристы решили массово распробовать роллы и суши на их исторической родине. Вплоть до того, что в 2025 году мы побили рекорды всех наших поездок в эту страну и останавливаться не собираемся.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян так пояснил «Парламентской газете» растущий интерес россиян к Стране восходящего солнца:

«Сейчас доступная логистика в этом направлении, по привлекательным ценам — от 50 тысяч начинается стоимость перелета. Внятная визовая составляющая: минимальный пакет документов для заявителя и приемлемые сроки рассмотрения, в течении 5 — 10 дней. Йена продолжает пикировать по отношению к доллару США, поэтому цены в Японии не поднимаются, а становятся доступнее. Стоимость путешествия может начинаться от 100 тысяч рублей на человека. Раньше Япония была более закрытым направлением, часть российских путешественников отпугивали транзитные трудности — прямые рейсы были только из Москвы и с Дальнего Востока».

По словам Мурадяна, существенно улучшило ситуацию участие китайских авиаперевозчиков, и прогноз АТОР по турам в Японию на 2026 год — около полумиллиона туристов из России.

Покататься на лыжах или отправиться к Тоторо

Две главные японские «фишки» — цветение сакуры (с конца марта по начало мая) и «сезон красных кленов» (конец сентября — начало декабря). Многие туристы стремятся в Японию именно в это время. Чтобы избежать столпотворения, в Японию можно отправиться и летом, и зимой, в эти периоды там тоже есть что посмотреть и чем заняться. Скажем, покататься на лыжах. Казалось бы, неочевидное место для горнолыжного туризма, но он там тоже есть. И, по отзывам, неплохо организован.

Помимо этого, есть настоящая старина — бывшая столица Японии Киото на острове Хонсю, ультрасовременная Осака и конечно же нынешняя столица, Токио, город из футуристического блокбастера.

Для семейных путешествий тоже масса интересного. Есть Disneyland, Super Nintendo World, Supermario, Disney Sea с водными аттракционами, и наконец «мекка» поклонников анимации — Музей Гибли легендарного сказочника Хаяо Миядзаки в парке Инокасира неподалеку от Токио.

Капсула, бизнес-отель или рекан

Цены на билеты мы уже выяснили. А во сколько встанет запоминающаяся поездка?

«Если брать интересную поездку с перемещениями по Японии, то реальная стоимость такого путешествия обойдется в 200 — 250 тысяч на человека. Это с посещением музеев, питанием, логистикой, экскурсиями. Когда находишься не в одной локации, поездка становится интересней, знаю на собственном опыте. Конечно, стоимость перелета может быть и 250 тысяч, если в бизнес-классе. В самой Японии все не так дорого, как было раньше», — поделился Артур Мурадян.

На момент написания материала 1000 йен стоили примерно 500 российских рублей. Итак, давайте посмотрим, что же там «не так дорого». Скажем, сколько стоит попасть в Музей Гибли? 500 рублей — для гостей старше 19 лет; 350 рублей — от 13 до 18 лет; 200 — для подростков от 7 до 12 лет; 50 рублей для малышей 4-6 лет и бесплатно для совсем крох младше 4 лет. Стоит учесть, что билеты лучше покупать заранее, у перекупщиков они дороже.

Стандартные отели 3-4-5 звезд стоят от 1300 до 14 000 рублей за ночь в стартовых позициях. Цена за реканы — комнаты в традиционных домах, где спят на полу — начинается от 7,5 тысячи рублей. Стоимость зависит от наличия ужина, завтрака и ванны. Шукубо — постоялый двор в храме. Цены стартуют от 9,5 — 10 тысяч рублей. Особенность — только вегетарианская еда. И наконец, капсульные отели. Ночевка в футуристической «шкатулке» в два квадратных метра обойдется от тысячи до 12 тысяч рублей за ночь, в зависимости от уровня отеля.

Еда в Японии недорогая. Средний чек от 200 рублей за обед в фастфуде до 1,5 тысячи в ресторане. А вот нэцкэ стоят по-прежнему дорого. От 16 тысяч рублей за современные фигурки из полимерного композита до астрономических цифр за антиквариат.