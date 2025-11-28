Масаи подали в суд на роскошный сафари-лагерь в Кении

Коренная община масаи в Кении подала судебный иск против нового фешенебельного сафари-лагеря Ritz-Carlton. Причиной протеста стало строительство отеля на пути миграции диких животных, что нарушает традиционный уклад жизни и экологический баланс региона.

© runews24.ru

На африканском континенте местные жители выступили с протестом против расширения западного туризма. Представители кенийской общины масаи выразили особое недовольство открытием сафари-лагеря Ritz-Carlton Masai Mara Safari Camp, ориентированного на состоятельных гостей, где стоимость ночи достигает 3500 долларов.

Коренное население подало в суд на курорт. Ключевой причиной конфликта стало расположение лагеря, который перекрыл миграционный коридор для антилоп гну и других копытных. Несмотря на возмущение общины, снос объекта маловероятен, поскольку владельцы, предположительно, получили все необходимые разрешения от властей.

В то же время отмечается, что российские туристы активно планируют поездки на новогодние праздники, проявляя интерес к направлениям в Африке, Европе и странах СНГ, сообщает "Новосвят".

