Какими мифами о КНДР пугают российских туристов и правдивы ли они

Северная Корея, одна из самых закрытых и мифологизированных стран мира, с 2024 года открыта для российских туристов. За первый год КНДР посетили 1,5 тысячи граждан РФ, а в 2025-м поток вырос до 4 тысяч человек. Как организовать поездку в самую загадочную страну Азии и чего ждать от такого путешествия, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Как попасть в Северную Корею

В настоящее время добраться до Северной Кореи из России в составе организованной группы можно только прямым рейсом из Владивостока, где туристы получают готовые визы. Рейсы выполняются национальной авиакомпанией Air Koryo на самолетах Ан-148 или Ту-204 три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Перелет занимает около 1 часа 20 минут. Интересно, что во время полета пассажирам предлагают бургер – этот неожиданный гастрономический опыт уже стал частью путешествия в самую закрытую страну мира.

Между Москвой и Пхеньяном также существуют прямые авиарейсы, но они недоступны для российских туристов. Ведутся переговоры о запуске специальных туристических рейсов по этому маршруту, и вопрос может быть решен в ближайшее время.

Что можно и нельзя в аэропорту КНДР

Распространенные мифы о строгих правилах въезда в Северную Корею часто преувеличены, пояснили в компании «Проект Пхеньян». Вопреки ожиданиям, на границе можно свободно ввозить телефоны и фотоаппараты, включая технику южнокорейского производства. Личные вещи путешественников не изымают, а алкоголь разрешено провозить как для личного потребления, так и в качестве подарка гидам.

Фотографировать в аэропорту можно почти все – запрет распространяется только на зоны пограничного контроля и другие объекты безопасности, что соответствует международной практике. При выезде из страны досмотр сделанных фотографий не проводится.

Получение визы

Процедура оформления требует лишь копии паспорта, заполненной анкеты и одной фотографии. Оригинал паспорта остается у туриста до самого вылета. Виза стоит 75 долларов, документы подаются через аккредитованных туроператоров не менее чем за месяц до поездки. Это время необходимо для проверки данных посольством КНДР. По словам организаторов туров, отказы случаются крайне редко.

Завершающий этап происходит во Владивостоке, откуда стартуют все туры в КНДР. Туристы прилетают за день до вылета в Пхеньян и связываются с представителем посольства, который забирает паспорта и возвращает их с вклеенной визой буквально за 15–20 минут. Для тех, кто хочет избежать лишних перемещений по городу, доступна услуга курьерской доставки документов в отель за 2000 рублей. Важно, что к моменту вылета во Владивосток виза уже предварительно одобрена, поэтому никаких неожиданностей на этом этапе не возникает.

Финансы

В Северной Корее путешественники сталкиваются с непривычной финансовой системой. Хотя национальной валютой является вона, иностранцы не могут ее приобрести. Для расчетов принимают доллары США, китайские юани и с некоторыми ограничениями российские рубли. От евро лучше отказаться из-за невыгодного курса обмена.

Особенностью местной экономики становится повсеместное использование наличных денег. Кредитные и дебетовые карты любой платежной системы здесь просто не работают. Российские рубли охотно принимают в отелях и магазинах дьюти-фри, но в небольших лавках и на рынках могут возникнуть сложности.

Что касается бюджета, то организованный тур покрывает основные расходы. Из дополнительных трат стоит предусмотреть лишь чаевые гидам (около 10 долларов) и посещение культурных мероприятий (20–30 долларов). В целом для непредвиденных расходов вполне достаточно 100–150 долларов на неделю пребывания.

Связь

Единственная возможность выйти в сеть – подключиться к платному Wi-Fi в отеле, где 10 минут подключения обходятся в 1,7 доллара США. При этом все популярные мессенджеры остаются доступными для связи.

Мобильная связь для иностранных гостей практически недоступна. Роуминг с российскими операторами в КНДР не функционирует, а местные SIM-карты не предоставляют туристам доступ в интернет. Технология eSIM в стране также не поддерживается.

Правила поведения для туристов в Северной Корее

Вопреки распространенным стереотипам, пребывание в Северной Корее оказывается значительно свободнее, чем принято думать. Да, здесь ценят скромность в одежде, но туристы спокойно гуляют в джинсах и кепках, пользуются солнечными очками – главное, избегать вызывающих нарядов.

Российских туристов сопровождают два русскоговорящих гида, чья задача – не контроль, а обеспечение комфортного и безопасного отдыха. Фотографировать разрешено практически все, за исключением военных объектов – правило, действующее во многих странах мира. При съемке памятников государственным лидерам важно соблюдать уважительный подход: снимать их целиком, избегая шутливых поз и жестов.

Общение с местными жителями не запрещено. Корейцы относятся к россиянам с особой теплотой, часто приглашая их на совместные пикники. Однако следует уважать личные границы и избегать вопросов о жизни внутри страны. Передвижение по городу возможно только в сопровождении гидов, но на территории отелей туристы могут свободно перемещаться.