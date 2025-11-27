Россия и еще одна страна Среднего Востока решили отменить визовый режим

Власти России и еще одной страны Среднего Востока решили отменить визы. Соответствующий документ появился на сайте правовых актов РФ.

Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимной отмене визового режима с Саудовской Аравией. Визовые требования больше не будут предъявляться гражданам двух стран.

Ранее стало известно, что с 13 декабря 2025 года россияне смогут посещать Иорданию без специальных документов на въезд сроком на 30 дней за один визит. При этом общее время безвизового пребывания не должно превышать 90 дней. Аналогичные условия будут действовать и для иорданцев.