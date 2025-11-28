Пассажирка круизного лайнера пропала после экскурсии на карибском острове

Пассажирка круизного лайнера «Роттердам» компании Holland America Line пропала после экскурсии по острову в Карибском море. Об этом пишет издание People.

20 ноября 55-летняя американка Энн Эванс сошла с круизного лайнера во время его остановки в порту острова Синт-Мартен. Американка присоединилась к экскурсии по городу Филипсбург. Она вышла из автобуса и не вернулись ни в него, ни на корабль.

Полиция призвала общественность посодействовать в поисково-спасательной операции.

«Усилия по поиску мисс Эванс продолжаются. Правоохранительные органы как на голландской, так и на французской стороне острова были оповещены», — сообщили стражи порядка.

В октябре туристка сошла вместе с другими отдыхающими на остров Лизард (Австралия) с круизного лайнера. Она вместе с группой отправилась на вершину горы Кукс-Лук и пропала.