Туристам предложили билеты на Пхукет дешевле 30 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены доступные по цене авиабилеты на таиландский курортный остров Пхукет. Их можно купить на чартерные рейсы авиакомпании AZUR air из нескольких городов.

Самый бюджетный вариант – для легких на подъем туристов: вылетать из Красноярска нужно уже завтра, 28 ноября, обратно – через неделю, 4 декабря. Цена, включая багаж, – 26,5 тыс. руб. (здесь и далее приведены наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 18:00 27 ноября. – Ред.).

Чуть дороже, в 30,7 тыс. руб. (включая перевозку чемодана), обойдется рейс на Пхукет из Хабаровска. Туда – 1 декабря, обратно – 12-го.

Время в пути на таиландский курорт из дальневосточного города, кстати, немногим меньше, чем из центральных регионов России: 7,5–9 часов в каждую сторону. Так что цена выглядит весьма привлекательной для довольно продолжительного маршрута. 

Что касается перелетов на Пхукет из Москвы, то относительно бюджетный вариант предлагается с отправлением AZUR air 4 декабря и возвращением 15-го – 44 тыс. руб. 

За ту же цену можно слетать на таиландский остров и из Екатеринбурга, туда – 1 декабря, обратно – 12-го.

Места на чартерных рейсах реализуются в составе турпакетов туроператоров, но часть иногда поступает и в свободную продажу. Как правило, это небольшое число билетов, которые незадолго до вылета могут предлагаться по сниженной стоимости. 

Ранее мы писали, что Таиланд заверил туристов: их не коснется усиление контроля на границе, мера направлена только против злостных нарушителей миграционных правил королевства.

