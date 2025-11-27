Италия стала лидером по выдаче шенгенских мультивиз россиянам
Россияне чаще всего получают шенгенские мультивизы в Италии, в то время как Франция и Испания стали выдавать преимущественно однократные визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Лидером среди стран ЕС по количеству выданных мультивиз гражданам России остается Италия, сообщает ТАСС со ссылкой на АТОР.
После обновления визовых правил Евросоюза 7 ноября у туроператоров появилась статистика по выдаче шенгенских виз: процесс оформления виз продолжается, но многие страны увеличили выдачу однократных виз.
Италия сохранила лидерство по числу мультивиз, включая краткосрочные (три-шесть месяцев), годовые и даже двухлетние, особенно для россиян с хорошей визовой историей.
Франция, которая до недавнего времени чаще других предоставляла россиянам мультивизы, в последние три недели выдавала главным образом однократные визы.
Испания также преимущественно оформляет однократные визы, а ситуация осложняется нехваткой свободных слотов для записи.
«Записаться в визовые центры Испании практически нереально, в то время как у Италии и Франции в Москве и Петербурге ситуация стабильнее», – пояснили в АТОР.
Греция и Венгрия не изменили подход к выдаче виз: обе страны не были склонны к частой выдаче мультивиз. Греция продолжает выдавать визы под конкретную поездку, а для круизов с 7 ноября оформила двукратные визы на срок круиза, что ранее было возможно только для мультивиз. В то же время сложности с подачей документов в их консульствах не возникает.
Венгрия осталась одной из наиболее лояльных стран по отношению к россиянам: большая часть виз однократные, однако мультивизы на год периодически выдают, сроки рассмотрения заявок составляют примерно три-четыре недели, а процент одобрения превышает 90%.
Болгария, Хорватия, Словакия и Австрия также продолжают выдавать российским туристам преимущественно однократные визы.
В начале ноября Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз, оставив только однократные въездные разрешения. Евросоюз объяснил эти ограничения случаями с беспилотниками и диверсиями в Европе.