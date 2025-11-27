Планы на отдых в Турции пока есть только у самых обеспеченных туристов

Туроператоры отмечают тренд в раннем бронировании отелей в Турции – спрос смещается в премиум-сегмент. Это связано с изменением состава выезжающих за границу из России (по карману только обеспеченным людям. – Ред.) и ростом цен на услуги в самой стране.

Примеры цен привели в TEZ TOUR. В топе продаж Dobedan Exclusive Hotel & SPA (Белек) и Papillon Belvil (Анталья), где стоимость двухнедельного отдыха на двоих в июле следующего года стартует от 500 тыс. руб. (все цены без перелета. – Ред.), а также Gloria Verde Resort (Белек) – от 880 тыс. руб. за двухместный стандарт на тот же срок по невозвратному тарифу.

Еще одна тенденция – туристы уже сейчас бронируют курорты на Эгейском побережье: «Активно берут Даламан и Бодрум, хотя в прошлом году ими начали интересоваться позже», – уточнили в «Интуристе».

Это связано с ограниченным предложением. На Эгейском побережье не так много крупных отелей, как в Анталье. Кроме того, чувствуется конкуренция за места с иностранными туристами – из Великобритании и континентальной Европы.

На эгейских курортах чаще всего выбирают Grand Yazici Club Turban (Мармарис) – от 420 тыс. руб. за 14 июльский ночей в стандартном номере на двоих, Hide Bodrum (Бодрум) – от 465 тыс., Liberty Hotels Lykia (Олюдениз) – от 573 тыс.

По словам туроператоров, объем продаж в рамках раннего бронирования находится на уровне прошлогоднего сезона, при этом наблюдается значительная глубина – самые предусмотрительные уже оплачивают номера на сентябрь и октябрь 2026 года. Например, в Maxx Royal Kemer Resort (Кемер), где 2 недели в самом дешевом люксе в конце сентября – начале октября обойдутся на двоих в 1,6 млн руб. Возможно, россияне «столбили» бы и ноябрь, и декабрь следующего года, но многие отели, работающие в низкий сезон, еще не сформировали цены на этот период.

Напомним, что раннее бронирование позволяет воспользоваться специальными тарифами. В этом году некоторые отели заявляли скидки до 50%. Так, в Rixos Park Belek The Land Of Legends (Белек) королевский сьют на середину сентября сейчас можно забронировать на 40% дешевле, чем он стоил в аналогичные дни текущего года. Подобные предложения, как правило, действуют до конца декабря, потом дисконт начинается уменьшаться, сокращается и количество отелей, которые его представляют.

Тем не менее туристы с более скромным бюджетом пока выжидают: «Обычно активное движение начинается после Нового года, однако в этом году турецкие отельеры сначала резко подняли цены, а к лету, когда поняли, что спрос упал, снизили. И получилось, что смысла в раннем бронировании не было никакого», – отмечает турагент Андрей Федоров.

«У меня клиенты бронируют Турцию в среднем за месяц до поездки, а то и за неделю», – подтверждает Вера Волегова, директор пермской компании «Креа-Тур».

Между тем туроператоры ожидает волну повышенного спроса сразу после новогодних праздников. Как раз в это время отельеры планируют завершить первый этап раннего бронирования и поднять цены.

