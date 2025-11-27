«Аэрофлот» изменил оформление детских билетов в системе бронирования

В системе бронирования «Аэрофлота» все-таки произошли изменения порядка оформления детских билетов на рейсы в страны СНГ. Напомним, с 20 января выезд из РФ для граждан до 14 лет будет возможен только по загранпаспорту, а не по свидетельству о рождении, что было возможно много лет подряд, и многие к такому порядку привыкли.

На протяжении нескольких месяцев после опубликования нормативного документа нацперевозчик продавал билеты по-старому, но сейчас произошли корректировки. Так, уже при выбора рейса система бронирования информирует клиента, что с 20 января требования к документам и на границе, и во время регистрации на рейс изменятся. Да и на стадии ввода персональных данных юного пассажира теперь по умолчанию предлагается ввести цифры загранпаспорта.

Впрочем, в этой графе есть и другие варианты документов. Свидетельство о рождении для выбора доступно. И, более того, купить по нему билет также до сих пор можно. Но теперь турист хотя бы предупрежден.

Журналист TourDom.ru протестировал системы бронирования и других крупных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Беларусь, Кыргызстан и Казахстан. По сравнению с предыдущей проверкой произошли изменения и у «Победы». При попытке отправиться в Ош лоукостер предлагает оформить билет на юного пассажира на международный документ – свидетельства о рождении в списке нет. У Utair также нет возможности покупки билета по свидетельству о рождении.

А вот у S7 детский документ по-прежнему является вариантом по умолчанию, и никаких предупреждений о новом порядке выезда из РФ нет.

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» предложил безвозмездно внести изменения в неправильно оформленные детские билеты. От других перевозчиков никаких рассылок пока что не было.