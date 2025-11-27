«Азимут» планирует ставить больше международных рейсов из Краснодара

«Азимут» запросил у Росавиации сразу несколько допусков на международные рейсы из аэропорта Краснодара. Информация об этом размещена на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

В частности, в планах перевозчика запуск регулярного сообщения между Краснодаром и иорданским Амманом. Полетная программа на этом направлении может достигать до 7 рейсов в неделю.

Также авиакомпания просит временные допуски на полеты в Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Из Краснодара запрошены частоты для рейсов в Актау, Душанбе, Худжанд, Ташкент, Наманган, Ургенч и Термез. Интенсивность полетов по каждому из этих маршрутов не превысит 7 раз в неделю.

Параллельно «Азимут» намерен организовать временные рейсы из сочинского аэропорта в бахрейнскую Манаму, а также в узбекские Термез и Бухару.

Ранее авиакомпания анонсировала запуск с марта 2026 года регулярных полетов из Адлера в саудовскую столицу Эр-Рияд. Сообщается, что вылеты будут выполняться 2 раза в неделю, по средам и воскресеньям.

Отметим, что Росавиация может отказать авиакомпании в допусках. А сам факт их выдачи еще не гарантирует, что перевозчик воспользуется полученными разрешениями и организует полетные программы.