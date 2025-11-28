Турпоток из России в КНДР вырос в два раза

После запуска прямого сообщения из Москвы в Пхеньян поток российских туристов в КНДР увеличился в два раза и составил более пяти тысяч человек за год. В России же побывали 434 северокорейских туриста. Об этом рассказали на прошедшем в Москве заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Прямое авиасообщение между Москвой и Пхеньяном было запущено в этом году. Первый авиарейс между столицами состоялся 27 июля. Сейчас он летает раз в месяц.

"Наличие прямого рейса позволит привлечь больше туристов из Центральной части России. В текущем году турпоток уже вырос. Свыше пяти тысяч россиян-туристов посетили Корею; это более чем в два раза выше, чем в прошлом году. В России, в свою очередь, побывали 434 корейских туриста", - сообщил глава Минприроды, сопредседатель российско-корейской Межправкомиссии Александр Козлов.

Он также рассказал, что работы по строительству автомобильного моста через реку Туманная в Приморском крае стартовали 30 апреля и сейчас идут в графике. "Планируем, что уже в декабре начнется надвижка пролетных строений", - добавил он.

Также на совещании обсуждалось развитие железнодорожного сообщения, 17 июня возобновлено курсирование беспересадочного вагона по маршруту Пхеньян - Москва.

"Налажено движение Пхеньян - Хабаровск, Туманган - Хасан. Взаимодействуем и по вопросам развития транспортной инфраструктуры Пхеньяна", - сказал Козлов.

Кроме того, отметил министр, Россия и Корея взаимодействуют в вопросах культуры, спорта и здравоохранения. Россия помогает в строительстве многопрофильной больницы в городе Вонсан и также готова помочь в оснащении больницы в Пхеньяне, подготовке и повышении квалификации врачей.

Корейские студенты получают профессии в российских вузах, например, в этом учебном году (2024-2025 год) поступили 96 человек из Северной Кореи, в основном они выбирают Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации (МГИМО), Российский университет дружбы народов (РУДН).

В свою очередь 300 российских студентов выбрали для изучения корейский язык. Лингвистические программы корейского языка изучают в трех вузах: Российский, Московский и Чеченский государственные педагогические университеты. "К слову, в школах КНДР русский язык введен в качестве обязательного языка для изучения с 4-го класса", - сказал Козлов.

Очередное заседание Межправительственной комиссии проходит во время беспрецедентного роста взаимодействия между двумя странами, сказал министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо. "Это заседание пойдет на пользу при достижении реальных результатов, способствующих развитию экономики и благосостояния наших стран. Подписанный главами наших государств договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве является фундаментом развития двусторонних отношений, исходящих из дружбы корейского и русского народов. Статьи четко диктуют цели и задачи, которые должны быть строго соблюдены и достигнуты работой Межправкомиссии", - добавил он.