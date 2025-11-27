Туристов в Омане привезли в закрытый отель

Турагент в сообществе «Курилка ТурДома 2.0» поделилась вопиющим случаем: группа клиентов приехала на заселение в отель Garden Hotel Muskat 4* в Омане, но на месте выяснилось, что он не работает. Как утверждает агент, подтверждение о бронировании до вылета было получено.

Редакция TourDom.ru решила подробнее разобраться в этой ситуации. Турагент пояснила, что в Оман прибыли 5 человек. Россияне полностью оплатили заселение в отель на 2 ночи в период с 31 октября по 2 ноября. Увидев закрытые двери, люди обратились за помощью в гостиницу по соседству. Там ответили, что Garden Hotel Muskat 4* якобы год не принимает постояльцев.

«Вы можете себе представить, какой стресс испытали наши клиенты! Они прибыли в страну, малознакомую российскому туристу, раннее утро, никто не говорит по-английски», – поделилась турагент.

По ее словам, пришлось спешно искать варианты размещения для клиентов. Подходящий был сильно удален от пляжа.

«Мы оплатили проживание из своих средств, такси ранним утром до другого отеля для всей группы, трансферы до пляжа трижды туда-обратно на такси (12 км)», – вспоминает турагент.

Она рассказала, что бронировали только проживание через систему Online Express (проект туроператора «Русский Экспресс». – Ред.). Гости после инцидента ждут возмещения.

Директор по связям с общественностью туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская в ответе на запрос «ТурДома» отметила, что на момент оформления заявки отель функционировал в штатном режиме.

«Наша служба контроля проводит дополнительную коммуникацию с отелями для переподтверждения заказов. Все три заявки, о которых идёт речь, были успешно подтверждены отелем», – разъяснила она.

О прекращении работы представители Garden Hotel Muskat не предупредили.

«Сведения о том, что отель не работает, мы получили только в день заезда туристов. Оперативно предложили несколько вариантов для переселения, но туристы отказались. Деньги были возвращены турагенту», – заверила она.

Добавим, что в базах «Островка», «Яндекс Путешествий», «Отелло» отель Garden Hotel Muskat есть. Однако забронировать номера там не получается, всплывает сообщение о том, что мест на указанные даты нет. На Booking.com Garden Hotel Muskat отсутствует.

