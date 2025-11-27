Рейс из Москвы в Дубай откладывается на 15 часов

На 15 часов откладывается рейс FZ 976 из Москвы в Дубай авиакомпании flydubai. Как рассказали редакции TourDom.ru пассажиры, время вылета неоднократно изменяли.

Boeing-737 должен был отправиться в ОАЭ из Внуково 27 ноября в 03:50. Пассажиров в назначенное время пригласили на посадку, но вылет не состоялся. «Два часа мариновали в самолете, потом высадили», - поделился мужчина из Московской области, запланировавший отдых в Эмиратах с женой и тремя детьми - 11, 4 и полутора лет.

По его словам, сначала объявили что вылет перенесен на 8:45, потом на 18, позже рейс отложили еще на час. Представитель авиакомпании не назвал пассажирам причину столь серьезной задержки. «Перевозчик перевел нам деньги на питание – 900 руб., но гостиницу пока не предложил. Сидим в аэропорту, трое детей спят по разным лавочкам в терминале, не могут отойти от бессонной ночи, - написал турист в 10 утра. – Мы купили тур всего на неделю, первые сутки отдыха уже почти пропали».

Как пояснили корреспонденту «ТурДома» на горячей линии flydubai в 10:40, авиакомпания занимается размещением пассажиров в гостинице, организует трансфер из аэропорта. Вылет в Дубай состоится, как указано на табло - в 19:00, причина задержки – операционная.

По данным сервиса flightradar24.com, боинг арабского перевозчика с регистрационным номером A6-FGI, который должен был выполнять рейс FZ 976, сегодня благополучно прибыл из Дубая в Москву даже чуть раньше расписания, в 02:42 (FZ 975). Пассажиры предположили, что из-за возможных неполадок с бортом в Москве ждут технических специалистов из Дубая, поэтому задержка вылета оказалась столь длительной.

Ранее TourDom.ru писал, что из-за введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани рейс в Дубай авиакомпании flydubai задержали на 22 часа.