Власти Таиланда решили успокоить путешественников

Власти Таиланда обратили внимание на панику в соцсетях после начала кампании по борьбе со злоупотреблениями с безвизом и решили успокоить путешественников. Иммиграционное бюро полиции королевства выпустило разъяснение, что «настоящих туристов» ужесточение правил въезда не затронет.

© tourdom.ru

По словам пресс-секретаря ведомства Чернронга Римпади, для обычных гостей страны негативных последствий не ожидается. Он также заявил, что волну необоснованных опасений нагнетают в первую очередь специализированные агентства, организующие частые выезды для так называемого обновления визового статуса, а также лица, которым ранее был ограничен въезд в связи с подозрениями в противоправной деятельности.

Со стороны иммиграционных властей прозвучало обвинение в адрес этих групп в намеренном создании ложного впечатления, что новые правила вредят всей туристической отрасли. Эта дезинформация, как отмечается в заявлении, спровоцировала беспокойство среди граждан таких стран, как Китай, Сингапур, Южная Корея и Россия.

Напомним, что в середине ноября Таиланд объявил о усилении пограничного контроля, направленного в первую очередь на иностранцев, злоупотребляющих безвизовым режимом. Согласно новым правилам, иммиграционные офицеры получили право отказать во въезде тем, кто неоднократно задерживается в стране на длительные сроки без внятного объяснения причин, и рекомендовать им оформить визу, соответствующую реальным целям поездки. Статистика показывает, что с января текущего года более 2900 человек были депортированы из аэропортов королевства именно по этому основанию.