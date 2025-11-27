Отдых в Абхазии в 2026 году. Куда поехать и что посмотреть?

В Абхазию обычно приезжают ради отдыха у моря. Республика может похвастаться разнообразием песчано-галечных пляжей, отелей, санаториев и баз отдыха. А в перерывах между купанием можно познакомиться с историческим наследием Абхазии и полюбоваться ее природным разнообразием. «Лента.ру» рассказывает обо всем, что стоит знать для планирования поездки в Абхазию в 2026 году, и публикует советы, как устроить незабываемый отдых.

Главное об Абхазии

Въезд: по внутреннему паспорту РФ Валюта: можно платить в рублях Работает ли карта «Мир»: да Средняя цена путевки: от 70 тысяч рублей на двоих за неделю без билетов на самолет/поезд Купальный сезон: с июня по октябрь Популярные курорты: Гагра, Сухум, Пицунда, Гудаута, Новый Афон

Как добраться до Абхазии

На самолете

В 2025 году открылся аэропорт в Сухуме, и страна возобновила авиасообщение впервые с 1993 года. Самолеты из Москвы в Сухум летают дважды в неделю. Билет в один конец стоит от 11 тысяч рублей, перелет занимает 2 часа 40 минут.

Добираться до Абхазии удобно из Сочи, куда летают прямые рейсы из самых разных регионов России. Авиабилет Москва — Сочи в среднем будет стоить от 7000 рублей, перелет продлится порядка четырех часов.

Из Сочи попасть в Абхазию можно на машине, автобусе, такси или поезде.

На автобусе

На автобусе до Гагры из Сочи можно доехать примерно за два часа. Цена билета составит в среднем от 2000 рублей.

Автобус до Пицунды из Сочи идет около двух с половиной часов, цена билета — от 3500 рублей.

На поезде

От Сочи до Гагры можно добраться на «Ласточке» за четыре с небольшим часа, цена билета — от 700 рублей.

Также есть прямые поезда из крупных городов России:

поезд № 479А Санкт-Петербург — Сухум. Время в пути составит два дня и 10,5 часа, летом билет стоят от 8000 рублей. поезд №306М Москва — Сухум. Доехать до пункта назначения получится за один день и 15 часов, стоимость билета летом составляет от 6500 рублей.

На машине

Попасть в Абхазию можно и на автомобиле. Из Краснодара туда получится доехать примерно за девять часов, а из Москвы с учетом остановок на отдых путь займет день-полтора.

Контрольно-пропускной пункт (КПП) под названием «Псоу» находится в Адлерском районе Сочи. В зависимости от сезона и количества туристов прохождение границы может занять разное время: от 15 минут до нескольких часов. Всем пассажирам придется выйти из салона и проходить границу в общей очереди — в автомобиле должен остаться только водитель.

На такси

Руководитель по связям с общественностью туроператора FUN&SUN Ольга Иванова в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что туристы также могут попасть в страну на такси. Для этого нужно заказать его до границы России с Абхазией, выйти и самостоятельно пройти КПП, а затем заказать местное такси до отеля.

Погода в Абхазии

Климат Абхазии располагает к отдыху в любое время года. Средняя температура летом — плюс 25 градусов, при этом самый жаркий месяц — август, когда температура может доходить до плюс 30. Зима в Абхазии мягкая, со средней температурой плюс 5 градусов. А горы круглый год защищают местные курорты от ветров.

Купальный сезон в Абхазии начинается уже в середине мая. Обычно к концу весны дневная температура воздуха составляет больше +20 градусов, а море прогревается примерно до +18 градусов Дарья Шулик PR-менеджер компании «Яндекс. Путешествия»

В высокий сезон, который длится с июня по август, в Абхазии наплыв туристов, поэтому для более спокойного и уединенного отдыха на пляже лучше выбирать бархатный сезон — конец весны или начало осени. Туры в Абхазию на это время также подойдут тем, кто не любит сильную жару.

В Гагре, на берегу Черного моря, пляжный сезон наиболее продолжительный — купаться в море можно вплоть до ноября

Где остановиться в Абхазии

Абхазия может предложить своим гостям отели и гостевые дома, причем порой приближенные к пятизвездочным и работающие по системе «все включено». Однако обратите внимание, что именно пятизвездочных курортов в регионе нет.

Некоторые гостиницы в Абхазии имеют богатую историю. Например, на территории отеля «Абаата» расположен Храм Святого Ипатия VI-VIII веков постройки. А в санатории «Абхазия» в Новом Афоне можно увидеть средневековую генуэзскую башню. Кроме того, несколько лет назад в Гагре восстановили 15-этажный гранд-отель «Абхазия», построенный в 1982 году. Это одно из самых высоких зданий в регионе с традиционно малоэтажной застройкой, тем не менее долгие годы отель был заброшен и частично пострадал во время грузино-абхазского конфликта.

Зимой и в межсезонье в открытых бассейнах в большинстве отелей можно комфортно купаться благодаря подогреву. Доступно для туристов и съемное жилье в частном секторе. По словам Ольги Ивановой, сегодня в Абхазии набирают популярность глэмпинг-отели: самый большой из них — «Гаруда Глэмпинг» — находится в Сухуме.

«В каждом курортном отеле работают кафе и рестораны. Если отель предлагает круглогодичный отдых, то обязательно в районе данного отеля будут работать предприятия общепита», — отметила Ольга Иванова.

Стоимость тура

На лето 2026 года можно забронировать туры в Абхазию за 110-170 тысяч рублей на двоих на семь ночей. В стоимость обычно включают перелет, размещение и питание, полностью или только с завтраками.

Обычно россияне выбирают отдых в Гагре, Пицунде и Сухуме. Кроме гостиниц, можно снять апартаменты и комнаты в гостевых домиках — эти варианты в курортных города очень распространены. Найти их легко через популярные российские сервисы бронирования жилья. Например, однокомнатная квартира для двух гостей в Гагре в июне 2026 года будет стоить от 4,8 тысячи рублей за ночь.

Что посмотреть в Абхазии

Путешественники, которые собираются попасть в Абхазию, едут туда за разнообразной и живописной природой: местные горы, реки, леса и водопады привлекают в республику у границы с Россией ценителей активного отдыха и экологического туризма. Ольга Иванова отметила, что в последние годы россияне приезжают в Абхазию круглый год, в основном за пляжным отдыхом.

Гагра

Город Гагра известен своими пляжами и курортной атмосферой. Это ближайший курорт у границы России — добраться до него без пробок можно всего за полчаса, ведь нужно преодолеть лишь около 27 километров. Визитная карточка города — замок принца Ольденбургского, выполненный в стиле модерн: здесь в начале XX века устраивали балы и принимали императора Николая II.

«Рекомендуем туристам сфотографироваться на фоне резиденции и пышной зелени Приморского парка, а также — на фоне ресторана "Гагрипш"», — посоветовала Ольга Иванова.

Ресторан «Гагрипш»

Адрес: Старая Гагра, напротив Приморского парка

По словам Дарьи Шулик, «Гагрипш» — это самый известный ресторан Абхазии: историческое здание было построено более 120 лет назад, его можно увидеть в фильме «Зимний вечер в Гаграх». В 1903 году именно здесь прошло торжественное открытие курорта Гагра, а за годы его работы там отдыхали известные писатели, в том числе Антон Чехов и Максим Горький.

Несмотря на реконструкции, которые проводили более чем за век существования ресторана, его внешний облик и интерьер практически не изменились.

Между тем Приморский парк — это место, которое соседствует с самым древним сооружением, которым может похвастаться Старая и Новая Гагра. Это крепость Абаата и древнейшая православная церковь VI века. После отдыха на пляже курорта можно прогуляться по набережной, у Гагрской колоннады, а также приобрести сувениры на память.

Альпийские луга

Всего в шести километрах от города Гагра находится гора Мамзышха, которая относится к зоне альпийских лугов. Это горные луга, покрытые травянистой растительностью, которые находятся над границей леса в горных массивах. Восемь месяцев в году гора Мамдзышха покрыта снегом, а в остальное время здесь организуются восхождения на внедорожниках «УАЗ» и на лошадях. С вершины горы можно спуститься на параплане.‍

Озеро Рица

Недалеко от города находится и озеро Рица — расстояние составляет порядка 54 километров, доехать туда можно примерно за 1,5 часа. Это одно из самых популярных мест в Абхазии среди туристов. Оно расположено на высоте 950 метров над уровнем моря и окружено со всех сторон горами, поросшими густыми лесами.

В озере можно купаться, но вода в нем довольно холодная даже летом. Также путешественники могут прогуляться вдоль берега водоема, арендовать лодку или половить рыбу.

«Озеро Рица расположено высоко в горах и считается жемчужиной Абхазии. Со всех сторон невероятной красоты озеро окружено склонами, а на его берегах располагались дачи Брежнева и Сталина», — рассказала «Ленте.ру» руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.

Голубое озеро

Недалеко от Рицы находится еще одно знаменитое абхазское озеро — Голубое, в котором насыщенный голубой цвет воды сохраняется на протяжении всего года. Как отмечает в беседе с «Лентой.ру» PR-менеджер сервиса бронирования МТС Travel Анастасия Яковлева, иногда в Голубое озеро погружаются дайверы, и в ходе этих погружений можно увидеть удивительные залежи лазурита.

Сухум

В столице Абхазии — городе Сухум — туристам стоит посмотреть знаменитый Сухумский ботанический сад, один из старейших на Кавказе.

Ботанический сад академии наук Абхазии

Адрес: Сухум, улица Гулиа, 22, Ботанический институт АНА Часы работы: ежедневно с 9:00 до 19:00

Сухумский ботанический сад — это место, где произрастает более пяти тысяч видов деревьев, кустарников и растений на площади порядка 30 гектаров. Здесь можно увидеть бамбуковую рощу, финиковые пальмы, а также узнать, как выглядит кавказская липа, которой уже более 250 лет.

Набережная Махаджиров

Туристы в Сухуме могут прогуляться по самой старой живописной улице города — набережной Махаджиров, рядом с которой находятся популярные отели, фонтаны, рестораны и кафе с национальной кухней — например, «Брехаловка» (популярное место досуга горожан) и ресторан «Нартаа», где подают коронные блюда местной кухни. Кроме того, рядом с набережной находится Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера.

Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера

Адрес: Сухум, проспект Леона, дом 8 Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме был основан в 1981 году. Его создавали как Сухумский государственный русский театр юного зрителя, но в 1990 году преобразовали в Русский театр драмы Республики Абхазия.

Во время грузино-абхазского конфликта театр потерял свое здание и труппу. После войны его возродили: туда пришло новое поколение актеров, которые продолжают его традиции.

Как отметила Ольга Иванова, любители местного колорита в Сухуме также могут отправиться на местный рынок, а те, кто увлекается историей и природными красотами, — взять экскурсии к замку Баграта, Беслетскому мосту или к крепости Диоскурия.

Новый Афон

Здесь находятся знаменитый Новоафонский монастырь и храм Симона Кананита. На экскурсии в Новом Афоне можно узнать об истории здешних мест, а также познакомиться с местными достопримечательностями. Одни из самых известных — это Анакопийская крепость и Новоафонская карстовая пещера.

Новоафонская карстовая пещера

Адрес: Новый Афон, улица Чанба, 16 Часы работы: с 1 июня по 30 сентября — ежедневно с 09:00 до 19:00

Новоафонская карстовая пещера привлекает туристов своей уникальной красотой и масштабами. Это одна из крупнейших пещер Абхазии, в которой есть несколько больших залов: их объединяет пешеходная дорожка длиной 1,4 километра.

Внутри пещеры можно увидеть великолепные сталактиты и сталагмиты различных форм и размеров, подземные озера, реки и водопады, каменные колонны и другие геологические образования. Кроме того, в пещере действует собственная железная дорога, по которой ходит поезд «пещерного метро» для туристов.

Дача Сталина

Еще одна популярная туристическая локация — дачи Иосифа Сталина. На территории Абхазии их пять, одна из которых расположена недалеко от Новоафонского монастыря. Там можно увидеть интерьеры, в которых жил и работал советский лидер.

Пицунда

На климатическом курорте Пицунда, который считается одним из самых зеленых в Абхазии, туристы могут увидеть самшит — реликтовые сосны, — а также мандариновые и апельсиновые рощи, создающие уникальный климат этих краев. После пляжного отдыха (пляжи галечные) здесь можно прогуляться по набережной Пицундской бухты, а также познакомиться с местными достопримечательностями — например, посмотреть на старый маяк и статую Медеи.

Визитная карточка курорта — Пицундский православный храм VI века Апостола Андрея Первозванного. Летом в храме можно услышать орган. Также на территории заповедника «Великий Питиунт» (там располагается храм) можно посетить Исторический краеведческий музей Ольга Иванова руководитель по связям с общественностью туроператора

Развлечения в Абхазии

Здесь в зависимости от времени года можно отдыхать на пляже, кататься на лыжах и ловить рыбу в местных озерах. А можно и попробовать экстремальные виды спорта.

Поскольку Абхазия — это горная страна, туристам в республике предлагаются всевозможные экскурсии в горы: на лошадях, джипах или пешком. Также туристам предлагают экскурсию с купанием в сероводородных термальных источниках, желающие могут заказать грязевые ванны или гидромассаж.

«В Абхазии популярен рафтинг. Одна из лучших рек для сплава — Бзыбь — находится недалеко от Пицунды. Реку делят сразу на три маршрута по уровням сложности. Маршрут для новичков начинается в месте слияния Бзыби с Гегой, его протяженность — более 15 километров», — отметила Дарья Шулик.

В то же время ночной жизни в Абхазии почти нет: если вы едете в отпуск ради посещения клубов и баров, то республика под эти критерии едва ли подходит. Среди известных заведений здесь — винный бар «Кавказская пленница» в Гагре, где можно веселиться допоздна. Однако местные жители не одобряют шумных развлечений после наступления темноты.

Еда в Абхазии

Как в Гагре и Сухуме, так и на других курортах Абхазии еда вкусная и разнообразная. В основе большинства местных блюд — мясо и овощи. Однако, как отметила Анастасия Яковлева, с питанием на абхазских курортах (в том числе Гагре и Пицунде) нужно быть аккуратнее: на жаре продукты быстро портятся, а провести отпуск с отравлением не хочется никому.

Отдать предпочтение лучше проверенным местам, тем более что средний чек даже в популярных ресторанах редко превышает одну-две тысячи рублей на человека Анастасия Яковлева PR-менеджер сервиса бронирования

«Впрочем, маленькие ресторанчики, которые держат местные, тоже пользуются популярностью — о них лучше узнавать у тех, кто неоднократно бывал в Абхазии», — уточнила она.

Что стоит знать перед поездкой

Виза

Один из несомненных плюсов выбора Абхазии как направления для поездки — это удобство. Дарья Шулик отметила, что для пересечения границы с Абхазией туристам из России достаточно внутреннего паспорта. При этом в республике действует безвизовый режим для россиян: после пересечения границы с Абхазией они могут находится там на протяжении 90 дней.

В Абхазию можно также въехать по заграничному паспорту. Но имейте в виду: если у вас в загранпаспорте будет отметка о въезде в Абхазию, вас не впустят в Грузию.

Обувь

Тем, кто собирается в Абхазию впервые, Дарья Шулик посоветовала помнить, что многие местные пляжи галечные, поэтому стоит взять с собой аквашузы — специальную обувь, в которой можно плавать и ходить по мелким камешкам.

Деньги

При поездке в Абхазию очень пригодятся наличные деньги: банковские терминалы есть не везде. Менять валюту на местную необязательно, расплатиться можно российскими рублями.

Аренда авто

По словам Анастасии Яковлевой, аренда автомобилей и каршеринг в республике есть, однако туристу стоит оценить риски: российские страховки в Абхазии не работают, служб дорожной помощи в регионе мало, а трассы трудные.

На дорогах в Абхазии ситуация традиционно опасная в силу сложности дорог, поэтому по возможности в республике самому за руль лучше не садиться

Поведение

«Рекомендуем соблюдать уважение к местной культуре, религиозным обычаям и традициям — это поможет избежать недоразумений. Не стоит носить слишком открытую одежду и обращаться к незнакомым лицам противоположного пола на улицах», — подчеркнула Ольга Иванова.

Кроме того, на местных курортах необходимо воздерживаться от громких и нецензурных выражений, а также от употребления алкоголя в общественных местах.