Упавший ноутбук сорвал трансатлантический рейс

Трансатлантический рейс авиакомпании United Airlines был сорван из-за упавшего ноутбука пассажира бизнес-класса. Об этом сообщает The Standard.

Инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Лондона, Великобритания, в Вашингтон, США, 19 ноября, но известно о нем стало только сейчас. Примерно через два часа полета гаджет одного из путешественников упал и застрял между креслом и стеной. Из-за угрозы безопасности, которую представляло устройство, пилотам пришлось совершить незапланированную посадку в Дублине, Ирландия.

После приземления сотрудники по техническому обслуживанию извлекли и осмотрели ноутбук, а воздушное судно со 100 пассажирами и 10 членами экипажа продолжило свой путь через Атлантику и приземлилось в Вашингтоне с пятичасовым опозданием.

Литий-ионные аккумуляторы в ноутбуках представляют опасность на борту самолетов, поскольку поврежденные, перегретые или неисправные устройства могут стать причиной пожара. Изменение маршрута и незапланированная посадка — стандартная процедура на трансатлантических рейсах, когда устройство с литиевым аккумулятором застревает в кресле, говорится в источнике.

В октябре аналогичная ситуация произошла на борту самолета этой же авиакомпании, летевшего из Вашингтона в Рим. Ноутбук одного из пассажиров попал в проем на стыке между панелями пола и обшивкой.