Опубликован «стоп-лист» направлений для туризма на 2026 год

Ведущее туристическое издательство Fodor's опубликовало список направлений, от посещения которых стоит воздержаться в 2026 году. В антирейтинг вошли Антарктида, Канарские острова и Монмартр из-за чрезмерной туристической нагрузки.

Издательство Fodor's опубликовало ежегодный «стоп-лист» направлений, посещение которых в 2026 году может нанести вред из-за чрезмерной туристической нагрузки. В список вошли как хрупкие экосистемы, так и места, где туризм ухудшает качество жизни местных жителей.

В перечень попали Антарктида, Канарские острова, национальный парк Глейшер в США и парижский Монмартр. Критериями стали экологическая угроза, перенаселенность, разрушение исторической среды и инфраструктурные проблемы, с которыми столкнулись Мехико и Момбаса. Составители подчеркивают, что это не призыв к бойкоту, а сигнал о необходимости более ответственного подхода к путешествиям.

