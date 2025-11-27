«Минус три тысячи долларов». Россиянин описал первую неделю в США

Россиянин описал первую неделю в США словами «минус три тысячи долларов». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Российский турист напомнил, что путь в страну лежал «через камеры, наручники и кучу бумажек» — на границе его вместе со спутницей долго допрашивали. Пограничники пытались найти хоть что-то подозрительное в их документах.

«Машину обыскали так, что она теперь выглядит, как после ремонта у деревенского мастера — все разобрано и ничего не собрано. Но мы привычные, выдержали», — написал российский путешественник.

«Америка встретила нас по полной. В итоге — минус три тысячи долларов. И это только первая неделя! Вот так в США умеют встречать гостей», — также написал он.

Тем не менее, блогер отметил, что эти траты стоили того. По его словам, по дорогам США приятно ездить после Мексики, где соседние машины «пытаются врезаться в тебя семь раз подряд».

