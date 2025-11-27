Тревел-блогер рассказала о сложностях в путешествиях

Часто путешествующая россиянка Марина Ершова описала свою жизнь словами «самое сложное — это осуждение». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По ее словам, многие люди не воспринимают блогера, рассказывающего о путешествиях, как человека с реальной работой.

«Мы не отдыхаем, мы просто живем в движении. И да, есть сладкие моменты, но потом — снова дорога. Снова принятие решений» — написала она.

Кроме того, отметила Ершова, в путешествиях много сил уходит на выбор мест, ведь в каждой поездке есть множество вариантов развития событий.

«И я честно скажу, иногда я теряюсь. Иногда я смотрю на карту, вижу эти 500 вариантов — и просто выключаюсь», — рассказала она.

Путешественница призналась, что самым сложным аспектом в работе для нее стало осуждение.

«Больнее всего — когда человек, который ничего не знает о твоей жизни, пишет: "ты никому не нужна, вот поэтому ты и ездишь». Но я научилась жить по-другому. Если человек тебя осуждает — это не про тебя», — написала она.

Также тревел-блогер поделилась тем, о чем жалеет в своей жизни и работе.

«Я жалею, что слишком часто слушала чужие голоса в свои юные годы. Что пыталась вписаться в ту жизнь, которая мне не подходит», — заключила она.

