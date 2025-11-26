Путешественник назвал Турцию «прошлым веком» и предложил альтернативу

Российский тревел-блогер назвал Турцию «прошлым веком» и предложил альтернативную страну для отдыха по системе «все включено». Об этом он рассказал на своей странице @travel.tema в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, в Эль-Фуджайра, ОАЭ, можно отдохнуть дешевле и без очередей у шведского стола в роскошном пятизвездочном отеле. При этом там очень высокое качество сервиса и питания. Кухня в местных гостиницах изысканная, а алкоголь качественный, объяснил россиянин. Кроме того, в Эль-Фуджайра есть как горы, так и океан, а температура воздуха комфортная — плюс 35 градусов.

Ранее этот же блогер дал советы соотечественникам по покупке дешевых авиабилетов. Автор публикации раскрыл день недели и точное время для выгодного бронирования билетов: в 15:00 вторника цены в системах обновляются. Именно в это время можно найти рейсы по низкой цене.