Тревел-блогер назвал самую дешевую страну для путешествий в 2026 году

Российский тревел-блогер назвал Малайзию самой дешевой страной для путешествий в 2026 году. Об этом он рассказал на своей странице @travel.tema в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, речь идет о малайзийском острове Лангкави. Он объяснил, что цены там ниже, чем в России, температура воздуха даже зимой около плюс 30 градусов, а туры туда обойдутся в несколько раз выгоднее, чем в Таиланд. Кроме того, аренда дома на первой береговой линии обойдется «как один стандартный поход в торговый центр».

Ранее этот же тревел-блогер описал популярную у соотечественников курортную страну фразой «рай, где все запрещено». По словам автора публикации, вейп может стать «билетом в тюрьму» для иностранца в Таиланде.