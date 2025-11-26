Как россиянам избежать проблем на китайской таможне

Власти Китая усилили досмотр россиян на границе из-за увеличившегося потока туристов после введения безвизового режима. На таможне теперь значительно дольше проверяют багаж, а также изымают часть покупок и лекарств, особенно в Хуньчуне, Харбине, Суйфэньхэ и на Хайнане. Время прохождения контроля теперь может достигать 2,5 часа. Одна из путешественниц рассказала, что ее задержали из-за якобы большого количества необходимых лекарств, и сотрудники заставили вскрывать каждую упаковку. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Татьяны Галеевой, что запрещено ввозит и вывозить из Поднебесной.

По ее словам, если чело век везет с собой большое количество лекарственных средств, конечно, это подозрительно и вызывает вопросы. Но для личного пользования медикаменты не запрещены.

В первую очередь в Китай, как и в любую другую страну, нельзя ввозить предметы, которые запрещены повсеместно: оружие, взрывоопасные и наркотические вещества, — предупредила она.

Эксперт отметила, что также не следует везти с собой:

овощи;

фрукты;

мясо;

субпродукты;

свежее молоко;

масло;

сливки;

сыворотку;

сыры.

К неожиданным вещам, которые запрещено ввозить в КНР, относится кровь человека и ее компоненты, патогенные микроорганизмы растений и животных. Однако не думаю, что обычные туристы путешествуют с подобными биологическими веществами, — сказала Галеева.

Специалист напомнила, что украшения из драгоценных металлов весом более 50 граммов и ввоз валюты свыше трех тысяч долларов на человека нужно декларировать.

Помимо этого, собеседница «ВМ» объяснила, что нельзя вывозить из Китая, чтобы не получить проблемы на таможне:

редкие и ценные животные, растения, семена;

ценные культурные реликвии;

рукописи, печатную продукцию, фильмы, фотографии, диски, аудио- и видеокассеты, компьютерные носители информации и другие предметы, хранящие государственную тайну.

Сумму денег свыше пяти тысяч долларов или эквивалентную ей в любой валюте, ювелирные украшения и ценные покупки свыше 55 тысяч рублей и лекарства, стоимость которых превышает 3000 рублей, нужно декларировать при выезде из страны, — сообщила она.

По ее мнению, перед путешествием в Китай каждый турист может обезопасить себя от проблем на таможне, если заранее изучит правила въезда и выезда из страны и будет их беспрекословно соблюдать.

Это относится не только к КНР, но и к любому направлению. Например, есть правила ввоза и вывоза вещей и предметов из России, которые тоже нужно соблюдать при любом путешествии, — заключила Галеева.

С 15 сентября в Китае начал действовать безвизовый режим для россиян. Эта мера коснулась владельцев российских паспортов, которые приезжают в Китай с туристическими, деловыми, экскурсионными целями, а также с визитом к близким и по обмену. Многие россияне в связи с открывшимися возможностями забеспокоились, что не смогут сориентироваться в стране, язык которой они не знают и в которой не понимают английского языка. Как подготовиться к поездке в страну, язык которой ты не знаешь, и что важно знать россиянам о КНР — в материале «ВМ».