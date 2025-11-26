Стало известно, сколько граждан ОАЭ посетили Россию в 2025 году

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в 2025 году приняли более 2 млн российских туристов, Россию в этом году посетили более 70 тысяч граждан ОАЭ. Об этом заявил посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер на приеме по случаю празднования 54-го Национального дня ОАЭ.

Дипломат подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты и Российскую Федерацию связывают тесная дружба и прочное партнерство, основанное на взаимном уважении и общих интересах.