«Мрачная реальность». Путешественник описал популярные у туристов места

Опытный путешественник и блогер Адам Келтон описал популярные у туристов места мира фразой «мрачная реальность». Его слова передает Daily Mail.

По мнению Келтона, проблема заключается не в самих достопримечательностях, а в нереалистичных ожиданиях от них. Из-за этого опыт посещения таких локаций может оказаться разочаровывающим. К числу таких популярных мест притяжения туристов он отнес Таймс-сквер в Нью-Йорке, картину Мона Лиза в парижском Лувре, Голливудский бульвар в Лос-Анджелесе, Пизанскую башню в Италии, Бурбон-стрит в Новом Орлеане, Санторини в Греции (в пик сезона), Дубай, английский Стоунхендж, Монумент «Четыре угла» в США.

«Социальные сети создали это странное эхо, где определенные места назначения разрекламированы до невероятных размеров. А потом ты приезжаешь, и реальность просто обрушивается на тебя», — объяснил блогер.

Ранее эксперты заявили, что в 2025 году не стоит путешествовать в Антарктику и на Канарские острова (Испания), поскольку эти направления страдают от чрезмерного туризма. Так, специалисты указывают, что этим направлениям надо «отдохнуть от суеты» путешественников.