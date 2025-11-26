Почему в Россию неохотно едут иностранные гости

За первые 9 месяцев 2025-го число иностранных туристов в России не увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, притом что 2024-й показывал 2,5-кратный рост относительно 2023-го. Такой неутешительной статистикой со ссылкой на данные пограничной службы поделился в ходе проходящего сейчас в Сочи III Международного конгресса туроператоров гендиректор «Интуриста» Александр Мусихин.

По его словам, четвертый квартал также не внушает оптимизма:

«Позитивной динамики нет, и есть опасение, что по итогам года будет даже падение въездных турпотоков».

Руководитель старейшей туристической компании назвал основные причины, отпугивающие иностранцев. Прежде всего это существенный рост цен на турпакеты для гостей из-за границы: некоторые программы прибавили в стоимости до 40% в долларах или евро. Сказалось заметное укрепление рубля, с февраля – на 21%, а также удорожание гостиниц и транспортных услуг. Больно бьют по спросу на поездки в Россию и периодически вводимые в наших аэропортах планы «Ковер». В этом году случаев временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов было уже более 500. Кроме того, из-за «периода охлаждения» для сим-карт иностранцы в течение 24 часов после въезда в РФ не могут ни отправить СМС, ни воспользоваться мобильным интернетом. Не могут пользоваться у нас и банковскими картами международных платежных систем.

По всей видимости, все эти сложности оказались особенно чувствительны для китайских туристов. Их число в России сократилось в этом году на 5,5%. В абсолютном выражении это значимые цифры, ведь именно Китай – основной «поставщик» к нам иностранных гостей, и с въездным турпотоком из КНР связывались большие надежды.

На дополнительные проблемы обратила внимание в своем выступлении на конгрессе руководитель туроператора «Тари Тур» Марина Левченко. Она отметила, что налоги на сегодня составляют 30–35% в цене въездных туров:

«У гостиниц – нулевой НДС, но нам, туроператорам, приходится платить налог на добавленную стоимость при бронировании отелей».

Вызывают у специалиста недоумение и условия участия в программах поддержки въездного туризма:

«На продвижение и популяризацию поездок в Россию выделяются деньги, но такое ощущение, что “государством для государства”. Туроператорам за участие в таких проектах нужно платить 500 тыс. руб.»

Руководители туроператоров по въездному туризму рассчитывают, что обозначенные ими проблемы будут включены в резолюцию конгресса, а впоследствии услышаны представителями государства, ответственными за туротрасль. По мнению Александра Мусихина, в числе первоочередных мер для привлечения иностранных туристов должны быть дальнейшие визовые послабления (сделать электронные визы многократными), создание комфортной среды для гостей из-за границы. Кроме того, необходимо освобождение въездных туроператоров от передачи данных в ГИС «Электронная путевка».