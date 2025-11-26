Новогодние поездки россиян страдают из-за китайских авиакомпаний

Туристы из России, спланировавшие поездки в Японию, продолжают пристально следить за ситуацией с рейсами китайских авиакомпаний в Страну восходящего солнца. Более того, некоторые из них уже ощутили на себе влияние конфликта между азиатскими государствами, который вылился в сокращение авиасообщения.

© tourdom.ru

С отменами столкнулись россияне, которые отправляются в Японию в канун новогодних каникул. Пока что зафикисровано несколько случаев у пассажиров Hainan Airlines:

«Кто планирует лететь Москва – Осака через Хайкоу: с декабря по март рейсы в Японию оставили только по средам. Уже получаем уведомления об отмене», – пишут туристы в соцсетях.

Некоторым сообщения о корректировках приходится переживать очень волнительно:

«Нам на 6 января отменили обратный вылет из Осаки. Практически сразу билетный агент прислал уведомление: “Вот вам замена, но вы должны доплатить 120 тыс. за двоих”. Чуть позже другой вариант – уже за 160 тыс. За голову хватались, но в итоге увидел сообщение от другого оператора – заменили на перелет той же авиакомпанией, но через Пекин. Только через полторы суток пришло уведомление, что замена рейса бесплатная. Наволновались…»

«Нам тоже прислали сообщение об отмене на 13-е число. На сайте авиакомпании ничего не поймешь – все на китайском. Билетный агент отморозился. Благо на следующий день нашлись контакты российского офиса – там ребята приятные оказались. Поменяли на стыковку в Пекине, еще и оплатили ночь в отеле. Но! Сказали, что гарантий нет. Может и это накрыться медным тазом из-за конфликта».

Вылеты в Осаку пропадают и у других туристов, кто пытался стыковать в других крупных китайских хабах перелеты разных перевозчиков на свой страх и риск. В том числе и нелетающие в РФ:

«Сегодня отменили билет на 2 января Шанхай – Осака у Spring Airlines. Был вариант замены, но не подходил по времени, так что подали на возврат и купили на Japan Airlines, чтобы не рисковать с китайскими».

Ранее TourDom.ru писал, что туристы в России боятся отмен рейсов китайских авиакомпаний в Японию. Но они были самыми доступными.