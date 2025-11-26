Стало известно, как обстоят дела с полетами в Венесуэлу

У туристов, которым скоро предстоит вылет из Москвы на венесуэльский остров Маргарита (аэропорт Порламар) авиакомпанией Nordwind Airlines, возникли сомнения, после того как 21 ноября Управление гражданской авиации США выпустило предупреждение для летного состава (NOTAM) о рисках полетов в прилегающем к Венесуэле воздушном пространстве, действующее до февраля 2026-го.

«У кого-то открылась покупка мест в самолете на рейс в понедельник? У меня пока нет. Что-то переживаю», – написала 26 ноября в соцсетях одна из туристок, собирающаяся на отдых в Венесуэлу.

В туроператоре Pegas Touristik, заказавшем чартеры на венесуэльский курорт, успокоили туристов.

«Ближайший рейс авиакомпании Nordwind из Москвы в Порламар 1 декабря состоится по плану, как и последующие», – рассказала редакции TourDom.ru гендиректор Анна Подгорная.

Полетная программа на Маргариту началась в августе и запланирована до мая 2026-го. Рейсы выполняются на Boeing 777 с периодичностью раз в 12–13 дней.

Предупреждение авиационного регулятора США, вступившее в силу с 21 ноября, будет действовать до 19 февраля 2026-го. Хотя оно касается американских авиакомпаний, шесть перевозчиков других стран сняли рейсы в Венесуэлу на ближайшие дни, среди них испанская Iberia, португальская TAP, колумбийская Avianca. Впрочем, другие авиакомпании продолжают полеты, а трафик в воздушном пространстве страны, по некоторым данным, снизился лишь на 23%.

Ранее «ТурДом» писал, что, несмотря на нагнетание президентом Трампом угроз военного вторжения США, обстановка на курортах Венесуэлы спокойная.