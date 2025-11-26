Названы самые популярные страны для отдыха в Новый год

Таиланд возглавил топ-5 стран для отдыха у российских туристов в Новый год. Такие данные назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что 24 процента продаж туров приходятся на эту пляжную страну. Вторую строчку занял Египет (23 процента), а третью — ОАЭ (19 процентов). Вьетнам (8 процентов) и Турция (7 процентов) замыкают пятерку лидеров. А в топ-10 также попали Мальдивы, Шри-Ланка, Китай (Хайнань), Гоа, Куба.

Ранее сообщалось, что самый дорогой авиабилет на новогодние праздники по состоянию на конец ноября был продан за 243 620 рублей в одну сторону на одного человека. Как выяснили эксперты, такую сумму заплатил пассажир за перелет в Чили экономическим классом.