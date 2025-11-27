Ближневосточная страна начнет завлекать туристов алкомаркетами

Саудовская Аравия начнет завлекать туристов алкомаркетами. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

Уточняется, что о нем еще не объявили публично. Власти ближневосточной страны решили открыть магазины с алкоголем в двух крупных городах — Джидде и Даммаме. Доступ к спиртному будет лишь у туристов и части немусульман, проживающих в государстве.

Эти шаги объясняют желанием Саудовской Аравии не только привлечь больше туристов, но и диверсифицировать экономику и сократить зависимость от нефтяной сферы.

Саудовская Аравия — консервативная мусульманская страна, которая десятилетиями сохраняла запрет на алкоголь. В 2024 году в столице королевства Эр-Рияде открыли первый магазин со спиртным. Сообщается, что ранее совершать в нем покупки могли иностранные дипломаты, а в настоящее время доступ есть и у немусульман со специальным видом на жительство («Премиум-резидентство»).

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии стали модными туристические поездки в Россию. Путешественников из ближневосточной страны привлекают простое получение визы, комфортный климат, природное разнообразие, высокий уровень безопасности и наличие прямых авиарейсов.