Зимний отдых за рубежом для россиян подешевел

Зимой 2025-2026 отдых за рубежом для россиян подешевел на 5-15 процентов. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова приводит ТАСС.

По словам спикера, из зарубежных направлений ощутимо подорожал только Вьетнам, однако это не сказалось на спросе. По предварительным продажам всего зимнего сезона, он входит в топ-5 стран для отдыха соотечественников.

При этом на внутренних направлениях стоимость увеличилась от 9 до 25 процентов. «Подорожал больше всего Крым, но при этом он остается одним из самых дешевых зимних направлений», — добавила Ломидзе.

Ранее стало известно, что в ноябре четверо россиян отдохнули в пятизвездочном отеле Дубая по цене нового автомобиля. За поездку они отдали несколько миллионов рублей.