У российских туристов начали пропадать вещи из чемоданов

Челябинские туристы, вылетевшие в Египет, получили обратно вскрытые чемоданы — в ноябре с подобным столкнулись несколько пассажиров.

Турагент Нанна Лукашкина, прилетевшая 15 ноября рейсом «Алмазриа эйрлайнс», обнаружила, что в чемодане хотя и был чехол, отсутствуют очки, косметичка, пакет с подарками и джинсы. Сначала думала, что вещи остались дома, но сын подтвердил их отсутствие. Перед отлётом 25 ноября она узнала, что и другие пассажиры потеряли личные вещи. Рейс из Челябинска задержали, багаж долго лежал в аэропорту.

«За 25 лет такого не было», — цитирует слова турагента URA.RU.

Похожая история случилась с семьёй Оксаны Ведровой 5 ноября: рейс в Челябинске задержали на два часа, и при выдаче в Египте из сумок пропали косметичка и духи — ущерб около 30 тысяч рублей. На обратном пути чемоданы они уже обмотали скотчем, и вещи вернулись целыми.

Туроператоры советуют тщательно фиксировать и опечатывать багаж перед полётом.