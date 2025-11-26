Что ждет российских туристов после отмены виз с Индией

Отмена виз в Индию увеличит интерес к этой стране среди россиян, потому что решения о поездках все чаще они принимают в последнюю минуту, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. По его словам, эта страна не ограничиваться пляжным отдыхом на Гоа.

© nsn.fm

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия рассчитывает в ближайшее время решить технические вопросы по отмене виз в Индию туристических групп. В беседе с «Известиями» он отметил, что «политических проблем здесь нет», а решение будет выгодно и российским, и индийским туристам.

«Это очень хорошая пиар-акция. Мы наблюдали не так давно историю с отменой виз Китаем, когда интерес к нему вырос в 1,5-3 раза и продолжает увеличиваться. В наше непростое время такой сигнал, что в этой стране тебя ждут и готовы принимать без всякой визы, будет услышан и от Индии. Плюс наши туристы очень часто принимают решения буквально за день-три до поездки. Необходимость же получения визы вселяет сомнения в души потенциальных туристов, что вдруг не дадут. Поэтому их отмена - это очень позитивный сигнал», - отметил Арутюнов.

Россиянам еще только предстоит открыть для себя Индию, пока же о ней распространены лишь стереотипы о повсеместной грязи и опасных инфекциях, добавил он.

«Давно ли вы видели у нас в прессе или в городе рекламу Индии как туристического направления? Не припомню такого. В связи с Индией существуют такие же стереотипы, как о России, где утром выпивают бутылку водки и идут целоваться с медведями. Об Индии россияне знают только, что там кругом грязно и везде инфекция. Надо доносить до туристов более разнообразную информацию. У них же шикарная страна для путешествий, там есть все. И ехать можно не только на Гоа», - отметил специалист.

Индия соединяет в себе пляжный отдых с разного рода духовными практиками, уточнил эксперт.

«Для пляжного отдыха россияне ездят на Гоа, хотя это не самое лучшее в Индии. Это древнейшая страна со старыми храмами, потрясающе красивыми отелями во дворцах Махараджи, изумительной природой, экзотическими животными: слоны, обезьяны. Индия - многогранная страна, большая не только по численности населения, но и по рельефу, природным зонам. Есть так называемый «золотой треугольник» с его дворцами. Сейчас существует мода посещать горы Джамму и Кашмир. Есть места, куда вы можете поехать и заняться здоровьем: массаж, йога, сыроедение, аюрведа, духовные практики и digital detox. Плюс индусы всегда дружили и с Советским Союзом, и с Россией. Нас связываются теплые отношения», - рассказал глава «Арт-тур».

Ранее Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что решение египетских властей поднять цены на визы ощутимо ударит по имиджу страны.