Москва или Пекин: где дешевле отдохнуть в новогодние праздники

Новогодние праздники все ближе – редакция TourDom.ru продолжает проверять, куда выгоднее лететь на зимние каникулы – по России или за рубеж. На этот раз посчитали, в какую сумму обойдется поездка жителям Красноярска в Москву и Пекин. Рассчитывали варианты для двух человек в периоды с 30 декабря по 7 января. Кроме того, изучили варианты проживания в 4* отелях в столицах России и Китая.

Прямые рейсы из Красноярска в Пекин выполняются не каждый день, но на 30-е число места еще есть. «Аэрофлот» предлагает round trip за 137 тыс. руб. для тех, кто летит налегке, с багажом дорога обойдется в 159 тыс. В последний день года вылететь в столицу Поднебесной не получится, хотя рейс в расписании есть – видимо, все места уже раскуплены. Ближайшая альтернативная дата – 27 декабря – до официального начала каникул подойдет немногим.

Номер Special Room Queen Bed в центральной части Пекина можно забронировать в отеле Sunworld Hotel Beijing 4* за 68 тыс. руб. для двоих с 30 декабря по 7 января. В сумму включены завтраки. Более экономичный вариант в те же временные рамки был обнаружен в гостинице Beijing Xinqiao Hotel 4*. Здесь за Standard Twin Room нужно отдать 51 тыс. руб., питание в этот прайс не входит. Зато можно воспользоваться тренажерным залом и сауной.

Если туристы выберут для встречи Нового года Москву, то за билеты туда-обратно в период с 30 декабря по 7 января надо отдать 82 тыс. руб. Такой вариант предлагает «Победа». За багаж надо будет доплатить свыше 9 тыс.

А если сдвинуть поездку на день позже, то улететь в последний день года в российскую столицу и вернуться 8 января можно еще дешевле. Nordwind Airlines готова взять на борт за 69 тыс. руб. с ручной кладью. За багаж нужно будет добавить еще 8 тыс.

Размещение в российском мегаполисе выйдет дороже, чем за рубежом. Расценки на отели 4* в центре столицы начинаются от 67 тыс. без питания. Номера в гостиницах известных сетей обойдутся гораздо выше – от 85 тыс. и выше. И это так же без завтраков. Ближе всего к Красной площади отели данной категории располагаются по другую сторону Большого Москворецкого моста. Здесь проживание обойдется в 130–140 тыс.

Как видно, в определенных случаях поездки в Пекин и Москву туристам из Сибири на Новый год – 2026 могут обойтись примерно в одни и те же деньги. У путешествующих по России больше вариантов подобрать удобный и выгодный перелет, и это может помочь сэкономить. Впрочем, если селиться ближе к историческому центру столицы, то из-за более высоких прайсов отелей той же категории, что и в Китае, заплатить за путешествие в Москву можно и больше.

