Туроператоры прокомментировали новость об усиленном досмотре туристов на границе Китая

Российские туроператоры опровергли новость об усиленном досмотре отечественных туристов на границе Китая. Комментарий опубликован в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам гендиректора компании China Travel Анастасии Витушинской, власти КНР не вводили дополнительных мер безопасности, а досмотр применяют на постоянной основе.

«Массово у туристов не изымают купленные вещи и лекарства. Это, видимо, единичные истории. У нас регулярные группы три раза в неделю, и не было жалоб», — подчеркнула она.

В АТОР добавили, что для провоза лекарств в Китае действуют особые правила и иногда для этого нужны дополнительные справки и рецепты. Руководитель пресс-службы туроператора Fun & Sun Ольга Ланская, которая в ноябре возвращалась в Россию из Шанхая и везла с собой в том числе китайские медицинские препараты, отметила, что на границе ей не задали никаких вопросов.

Ранее издание Baza сообщило, что после недавно введенного безвизового режима в аэропортах Китая усилили досмотр российских туристов. По данным источника, у соотечественников начали изымать некоторые купленные вещи и лекарства.