Идеальное путешествие: достопримечательности и маршруты поездок по Армении

Рассказываем, как добраться до Татева, где пробовать вино и что посмотреть в Дилижане для идеального путешествия.

© Соцсети

Армения встречает путешественников не дежурной туристической улыбкой, а настоящим кавказским гостеприимством, древним туфом и ароматом свежего лаваша. Сюда приезжают не просто поставить галочку на карте, а пережить глубокий культурный опыт, ведь каждый камень здесь помнит события тысячелетней давности. Планировать маршрут нужно тщательно, иначе есть риск упустить главные сокровища этой горной страны за бесконечными застольями.

Первое знакомство со страной часто начинается с Еревана, но настоящая магия скрывается за пределами столицы, в ущельях и на вершинах гор. Чтобы увидеть библейский Арарат, древние монастыри и лазурный Севан, придется много передвигаться. Туры по Армении позволяют охватить максимум локаций, не отвлекаясь на сложную логистику и поиск дорог, которые в горах бывают непредсказуемыми.

Классика и святые места

Понять душу этого народа невозможно без посещения духовных центров, разбросанных по самым живописным уголкам. Маршруты обычно строятся так, чтобы за один день увидеть контраст между языческим прошлым и христианским настоящим. Качественные и продуманные экскурсии по армении обязательно захватывают языческий храм Гарни, стоящий над ущельем с «симфонией камней».

Рядом с ним в скале высечен монастырь Гегард, где акустика заставляет замереть даже самых шумных туристов. Это базовый маршрут, но ограничиваться им нельзя. Туры по Армении должны включать поездку к озеру Севан, которое меняет цвет воды от бирюзового до темно-синего в зависимости от погоды. Посещение этих мест формирует тот самый культурный фундамент:

Эчмиадзин: главный кафедральный собор и духовный центр всех армян, где хранятся важнейшие христианские реликвии;

Хор Вирап: монастырь у самого подножия Арарата, откуда открывается тот самый открыточный вид на священную гору;

Звартноц: руины храма бдящих ангелов, поражающие своей архитектурной смелостью даже в разрушенном состоянии.

После посещения этих локаций картина мира становится полнее, а история страны перестает быть просто набором дат из путеводителя.

Путешествие на юг и винные дороги

Если центральная часть страны берет своей монументальностью, то юг поражает дикой природой и драматическими пейзажами. Дорога к жемчужине армянской архитектуры, монастырю Татев, занимает около четырех часов в одну сторону, но эти часы пролетают незаметно. Для такой длительной поездки лучше выбирать комфортные туры по армении на микроавтобусе, ведь горный серпантин требует опытного водителя и надежного транспорта.

По пути на юг ландшафт меняется кардинально: выжженные солнцем скалы сменяются зелеными долинами и красными каньонами. Именно здесь, в регионе Вайоц Дзор, находится село Арени — центр армянского виноделия. Туры и экскурсии в этом направлении часто совмещают посещение пещеры, где нашли самую древнюю обувь в мире, с дегустацией местных вин из эндемичных сортов винограда:

Монастырь Нораванк. Шедевр архитектора Момика, спрятанный в глубине красного ущелья, куда ведет узкая и живописная дорога.

Крылья Татева. Самая длинная в мире реверсивная канатная дорога, проходящая над глубоким Воротанским ущельем прямо к монастырю.

Водопад Шаки. Мощный поток воды, скрытый от глаз, к которому стоит заехать, чтобы освежиться в жаркий летний день.

Подобные маршруты требуют выносливости, но именно они оставляют самые яркие впечатления от масштаба и красоты армянской земли.

Северный колорит и гастрономия

Северная часть страны разительно отличается от засушливого юга своими густыми лесами и влажным климатом, напоминая маленькую Швейцарию. Город Дилижан манит туристов чистейшим воздухом, деревянными балконами и творческой атмосферой, которую создают местные ремесленники и художники. Туры сюда часто выбирают те, кто хочет отдохнуть от каменных джунглей и погрузиться в спокойное созерцание природы. Совсем рядом находится монастырь Агарцин, затерянный в лесной чаще, где белые камни церквей контрастируют с яркой зеленью буковых деревьев.

Еще севернее расположен Гюмри — второй по величине город и культурная столица, построенная из черного туфа. Здесь царит совершенно иное настроение, пропитанное юмором местных жителей и особой городской эстетикой XIX века. Прогулки по старым кварталам Гюмри позволяют увидеть другую грань национальной идентичности, более суровую, но невероятно притягательную. Гастрономическая часть поездки здесь выходит на первый план, ведь именно на севере готовят уникальные блюда, которые сложно найти в Ереване.

Ни одна поездка по Армении не обходится без погружения в местную кухню, которая является неотъемлемой частью любого тура. В каждом регионе есть свои специалитеты: где-то лучше готовят рыбу, где-то славятся сырами и зеленью, а где-то делают лучший шашлык в тандыре. Путешествуя по разным областям, вы собираете мозаику вкусов — от домашнего вина до сладкой гаты. Армения открывается тем, кто готов пробовать, смотреть и слушать, превращая обычный отпуск в настоящее приключение длиною в жизнь.