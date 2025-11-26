Популярные отели на Пхукете расширяются

В начале сезона-2025/2026 TourDom.ru выяснил, на какие новые отели Пхукета стоит обратить внимание туристам. И какие популярные гостиницы провели работы по расширению и реновации перед встречей туристов этой зимой. Информацией с редакцией поделились туроператоры.

Из не так давно появившихся курортных гостиниц в туркомпаниях выделяют Tribe Phuket Patong 4* (открылся в июле). Его главная фишка – отличное расположение. «Дизайнерский отель в центре Патонга – в пешей доступности от пляжа, а также от магазинов и ночной жизни», – обратили внимание в туроператоре Anex. «Отсюда удобно добираться в любые точки Пхукета. А также здесь шикарные завтраки, есть фреши, в номерах удобные кровати и подушки», – отметили в Coral Travel.

Другая значимая новинка – расширение популярного отеля Katathani Phuket Beach Resort 5* на пляже Ката Ной. Строительство нового корпуса Vhari Wing с аквазоной идет по плану, задержек не ожидается, рассказали в Coral Travel. «Мягкое открытие» заявлено уже на 20 декабря: с этого момента гостей примут 96 номеров, заработают лобби, ресторан Pippin, водные горки и ленивая речка. При этом часть здания, где идет внутренняя отделка, останется закрытой.

Ожидается, что к февралю будут доступны все номера, а также детский клуб, бассейн с волнами и батутный бассейн. Строительные работы не затрагивают отель Katathani и комплекс вилл The Shore (дочерняя компания гостиницы), добавили в туроператоре.

В другом востребованном отеле Пхукета – KK Karon Kata Boutique Hotel 4* – идут ремонтные работы в зоне ресторана и бассейна. Завершить их намерены уже к 30 ноября. Гостиница популярна благодаря удобному расположению, в 5 минутах ходьбы как от пляжа Карон, так и от пляжа Ката. Совсем недавно, в ноябре, бассейн реконструировали и в Jomtien Plaza Residence 3* в Паттайе. Недорогой отель на первой линии востребован из-за хорошего соотношения цены и качества.

В компании Fun&Sun обратили внимание и на другие обновления гостиниц тайского острова. В октябре завершилась реновация Patong Beach Hotel by See2Sea 4* на пляже Патонг. Гостиница находится в 200 м от улицы ночных развлечений Бангла-роуд. Еще одна “четверка”, Phuket Leisure Time Hotel, появилась в сентябре в районе Равай, в 200 м от одноименного пляжа.

