Турбизнес боится потерять старых клиентов

Представители турбизнеса жалуются, что из групп «ВКонтакте» стало приходить меньше клиентов. Во всем винят смену алгоритмов в социальной сети – значительно уменьшились охваты постов в тематических группах.

«Это какая-то пессимизация, иначе не назвать, – делится один из турагентов. – Раньше у поста было сотни, тысячи просмотров, сейчас единицы и десятки. О каких новых клиентах может идти речь? Тут бы старых не растерять».

Но и до них информацию о выгодных предложениях донести сложно. Как рассказала TourDom.ru гендиректор краснодарского турагентства «ЦОК Наш Юг» Ирина Дуцова, информацию о раннем бронировании, которую она разместила в своей группе, увидела лишь малая часть подписчиков. Хотя раньше с просмотрами был полный порядок:

«У нас большая группа в ВК с 2016 года, всегда давала нам много заявок, а в этом году выяснилось, что из 26 тыс. подписчиков наш пост о раннем бронировании увидели лишь 500 человек».

«Это боль. У нас основная ставка была на ВК-сообщество, на 25 тыс. подписчиков. Они активные, постоянно комментируют… Все было хорошо, реклама, таргетинг, но потом, ближе к сентябрю, что-то сломалось. Перестали приходить заказы. Ты вбухиваешь каждый месяц деньги, а реклама не работает», – рассказывает руководитель сообщества гидов из Санкт-Петербурга Вадим Верещагин.

По его мнению, кроме того, что поменялись алгоритмы, в соцсеть стали «вливаться» значительные суммы денег со стороны больших компаний, потому что других вариантов рекламы стало меньше: «И бюджеты, которые тратят крупные рекламодатели, сломали всех пешек».

Представители турбизнеса пытаются найти выход из ситуации. Вариантов не очень много. Кто-то пытается развивать другие площадки – запускает каналы в Телеграме, пробуют Rutube и мессенджер Max. Параллельно пользователи делятся советами, как «победить» новые алгоритмы ВК, насколько это возможно.

«Мы с SMM-менеджером пришли к интересным моментам: рилсы вообще не заходят, их как будто не видят, охват очень маленький. Но зато самые обычные фото смотрят гораздо лучше. К примеру, как-то уже не знала, что поставить в пост, и просто сфотографировала розы у дома. И вот это самое обычное фото увидели почти все подписчики», – отметила Ирина Дуцова.

Еще практикуют ставить посты, анонсирующие какое-то событие или акцию, заранее – за 4–6 дней до начала. Все потому, что охваты сейчас увеличиваются не сразу, а постепенно. Важно также дублировать сообщение – в рассылку, в канал сообщества, в телеграм-канал.

Также видеоблогеры советуют напрямую обратиться к своей аудитории – их активность может помочь вернуть охваты: «Расскажите подписчикам о проблеме. Попросите их заходить в ваше сообщество и проверять новые записи вручную. Это может вернуть вам часть просмотров и охватов. Экспериментируйте с форматами. Если просмотры историй в ВК у вас стабильно высоки, используйте их для анонсов. Если хорошо работают длинные видео – делайте их», – говорит Мария Чепчугова.

По словам специалистов, ждать, что алгоритмы в ВК откатят назад, не стоит – контента с каждым днем становится все больше и физически показывать весь новый объем становится все сложнее.

Редакция направила запрос в пресс-службу «ВКонтакте» с предложением прокомментировать ситуацию.

