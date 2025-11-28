Туристам объяснили, как не застрять на границе Китая

Российские путешественники столкнулись с усилением досмотра на границе Китая. Ужесточение проверок багажа действительно ввели после отмены визового режима на фоне резкого увеличения количества туристов, подтвердила 360.ru в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Россиянам посоветовали заранее готовиться к досмотру, чтобы быстро и без проблем пройти границу.

Россиян в Китае привлекают далеко не только достопримечательности – многие едут туда ради шопинг-туризма. Они скупают различные товары и везут их домой, особенно часто это делают гости из приграничных регионов. С учетом этого гражданам РФ призвали помнить, что подарки близким и товары для реализации провозить следует через красный коридор – это требует оплаты совокупного таможенного сбора. Нарушителям грозят административная и уголовная ответственность. На этом фоне проверки действительно стали проводить более тщательно, отметили в РСТ.

«Китай усилил контроль на границе для российских туристов, что привело к увеличению времени прохождения КПП в популярных направлениях — Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ и на острове Хайнань», — предупредили в РСТ.

Задержки из-за долгих досмотров пока носят организационный характер – ожидается, что как только Китай адаптирует инфраструктуру и оптимизирует все процедуры, время ожидания сократится, отметил туроператор «Спектрум».

Россиянам дали несколько ключевых советов, как не столкнуться с проблемами из-за новых правил. Во-первых, эксперты призвали граждан РФ заранее готовить багаж к досмотру, убедившись, что они не везут никаких запрещенных предметов. Вещи должны упаковываться так, чтобы их было легко достать и предъявить инспекторам.

Второе важное правило – это наличие при себе в близком доступе всех необходимых документов. Также эксперты советуют не волноваться и с пониманием отнестись к ситуации. Тщательные проверки – это вынужденная мера, которую ввели ради безопасности в рамках регулирования резко подскочившего турпотока, заключили турэксперты.

Напомним, на днях Telegram-канал Baza сообщил, что Китай усилил досмотр на границе для российских туристов. Причиной якобы стал большой наплыв отдыхающих после недавнего введения безвизового режима. Так, таможенники активнее стали проверять российских граждан, изымая у них некоторые купленные вещи, а также часть лекарств. Особенно напряженная обстановка фиксируется на популярных туристических направлениях — в городах Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ и на острове Хайнань. По информации канала, из-за новых правил прохождение контроля занимает до двух с половиной часов.

Канал отмечает, что при выезде из КНР нужно декларировать вещи стоимостью более 55 тысяч рублей, а также китайские лекарства дороже трех тысяч рублей. При въезде и выезде без декларации можно провозить до 220 тысяч рублей.