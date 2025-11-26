Турэксперт рассказал о туристических альтернативах визовой Черногории

Россияне могут рассмотреть около 100 прямых направлений вместо Черногории, которая планирует ввести визовые ограничения. Об этом НСН заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Так, например, туристы массово выбирают для путешествий безвизовый Китай, отметил эксперт.

«Это не Черногория и не Хорватия, но достаточно интересное направление, готовое принять наших туристов. Юго-Восточная Азия сильно нарастила объемы приема россиян: добавился Вьетнам, Таиланд», — продолжил Арзуманов.

По его словам, спросом у путешественников также пользуются Мальдивы, Турция, Египет, Центральная Африка.

21 ноября премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявил о том, что в стране в кратчайшие сроки будут введены визовые ограничения для россиян, правила будут изменены в соответствии с политикой Европейского союза (ЕС). Он отметил, что Черногория, даже не имея статуса члена Евросоюза и связанных с этим преимуществ, уже действует как государство-член.

По словам Спайича, страна по-прежнему ориентируется на туризм и пытается привлечь как можно больше отдыхающих из разных уголков мира, но это не является поводом для изменения визового режима.