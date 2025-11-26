На новогодние каникулы россияне массово устремятся в пять теплых стран

Спрос российских туристов на отдых в теплых странах в новогодние каникулы вырос на 32 процента. О том, что соотечественники в январе массово устремятся на заграничные курорты, говорится в исследовании сервиса «Островок», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

В источнике указано, что лидером по объему бронирований среди теплых стран в период с 28 декабря по 11 января стал Таиланд — спрос на него увеличился на 20 процентов по сравнению с 2024 годом. Самыми популярными местами для отдыха стали Паттайя, Бангкок и Пхукет. Средняя стоимость забронированной ночи на новогодние даты составляет 10,3 тысячи рублей.

На втором месте по популярности оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), спрос на которые увеличился на 76 процентов, а на третьем — Вьетнам, показавший рост спроса в 2,5 раза. В пятерку также вошли Египет и Индонезия.

Ранее турэксперт Олег Козырев предрек Китаю стать любимым направлением россиян для новогоднего отпуска. Сейчас Поднебесная занимает шестое место в рейтинге самых востребованных стран для поездок на длинные выходные с захватом 1 января.