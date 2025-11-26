Стало известно об усилении досмотра россиян на границе с Китаем

Китай усилил досмотр на границе для российских туристов. Причиной якобы стал большой наплыв отдыхающих после недавнего введения безвизового режима, пишет Telegram-канал Baza.

«Таможенники Поднебесной активнее стали проверять российских граждан, изымая у них некоторые купленные вещи, а также часть лекарств. Особенно напряженная обстановка фиксируется на популярных туристических направлениях — в городах Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ и на острове Хайнань», — сказано в посте.

По информации канала, из-за новых правил прохождение контроля занимает до двух с половиной часов. Так, одна из отдыхающих рассказала каналу, что ее якобы задержали из-за большого количества жизненно необходимых лекарств. По ее словам, на границе правоохранители КНР заставили ее вскрывать каждую упаковку. Девушка выразила мнение о том, что сейчас проверки стали жестче.

Канал отмечает, что при выезде из КНР нужно декларировать вещи стоимостью более 55 тысяч рублей, а также китайские лекарства дороже трех тысяч рублей. При въезде и выезде без декларации можно провозить до 220 тысяч рублей.