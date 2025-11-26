Почему для получения шенгена россиянам нужно готовиться за полгода

Европа встречает Новый год с ужесточёнными визами, но россияне по-прежнему штурмуют консульства. Кто-то пытается успеть на рождественские ярмарки, кто-то уже планирует летний отпуск и ищет свободные даты на подачу документов в визовых центрах.

О том, почему желающих поехать в Европу не стало меньше, какие направления ещё можно рассмотреть к праздникам и когда на самом деле нужно начинать делать визу, рассказала эксперт по шенгенским визам Елена Берковская.

- Много людей собираются в Европу на Новый год? И куда в основном летят?

- Число желающих посетить Европу из года в год не сокращается. Летать не стало дороже. Наоборот, появились удобные перелеты, например через Баку. У таких туристов уже создана инфраструктура в виде зарубежных банковских карт, многие услуги можно оплатить в рублях через российские агрегаторы, да и обращаться за визой заранее многие путешественники уже научились.

Число желающих получить визу в 2025 году увеличилось примерно с конца сентября, когда в Европе начали говорить о том, что к концу года сократят выдачу виз гражданам России. К сожалению, конец года наступил сильно заранее, и те, кто хотел получить визу впрок, прогадали, получив однократные визы.

- В каком месяце больше всего людей подают документы на визу? Если нужны летние месяцы, уже в январе нужно начинать?

- Как обычно, всплеск происходит в конце апреля, если нужна виза на самое начало лета. И в начале ноября, если на новогодние каникулы. И в том, и в другом случае это уже поздновато. Где-то могут помочь коммерческие подачи или поездка для подачи в визовый центр в другом городе. А, например, в случае с Италией и это не поможет - восемь недель рассмотрения в консульстве никак не обойти.

Надеюсь, что сроки сократят, но советую начинать изучать вопрос получения визы за полгода до поездки. И подходить к нему вплотную не позднее, чем за 3–4 месяца до выезда. При первом подходе за полгода, например, может выясниться, что нужно поменять паспорт - не все страны принимают пятилетние паспорта. Напомню, что подать документы на визу можно за полгода до поездки, плюс закладывайте срок на запись: например, визовый центр Франции уже раздал все места на подачу на январь 2026 года.

- На Новый год еще можно успеть сделать визу куда-то?

- На Новый год еще можно успеть получить визу в Грецию, Венгрию, Швейцарию. Со значительно большими затратами - в Болгарию, Францию. В северо-западном регионе можно успеть получить Италию. Не забываем, что консульства имеют право рассматривать визовые заявления и 45 дней, и даже 90 дней. И заранее это не узнать.