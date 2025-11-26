В Новый год без виз: список безвизовых стран для россиян пополнился

В этом году список стран, куда россияне могут отправиться без визы, заметно пополнился, открыв новые возможности как для пляжного, так и для экскурсионного отдыха. Так что можно не расстраиваться из-за новых ограничений на получение шенгенской визы, а открыть для себя новое направление.

Россияне уже не могут рассчитывать на получение многоразовой шенгенской визы. Туристам придется обращаться за новой визой каждый раз и платить сбор. При этом с 15 сентября для россиян введен безвизовый въезд в Китай. Можно свободно посещать страну с туристическими, деловыми целями, ездить к друзьям и родственникам. Разрешенный срок пребывания - до 30 дней.

Согласно данным сервиса Level.Travel, подавляющее большинство туристов (89%) выбирают курортный остров Хайнань. Внутри него популярны Санья и Дадунхай Бэй, а также Ялонг Бэй. Стоимость туров разная: Хайнань в целом - 227 тыс. руб., Санья - 202 тыс. руб., Дадунхай Бэй - 226 тыс. руб., Ялонг Бэй - 264 тыс. руб. Также пользуются спросом поездки в Шанхай (182 тыс. руб.), Пекин (169 тыс. руб.) и Гуанчжоу (185 тыс. руб.).

Оман также в этом году стал безвизовым, стоимость перелета из Москвы в Маскат и обратно зимой составляет 31 тыс. 656 рублей.

С 13 декабря для россиян открывается безвизовый режим и с Иорданией. Теперь в стране можно находиться до 30 дней, но не более 90 дней в сумме за календарный год. Ранее визу можно было оформить по прибытии за 40 иорданских динаров (около 4,6 тыс. руб.). Туристический спрос: Иордания пока остается нишевым направлением, и нововведение может подстегнуть к ней интерес. Сейчас туристы чаще всего бронируют туры в Акабу и Совайму, отмечают в Level.Travel. Стоимость: средний чек на поездку составляет 202 тыс. руб.

Еще одной безвизовой страной для россиян в этом году стала Мьянма. Правила стандартные: можно оставаться в стране до 30 дней. Авиабилеты из Москвы в Янгон и обратно зимой в среднем стоят 53 тыс. 551 руб.

Также в сервисе организации путешествий "Туту" напоминают, что есть много стран, куда можно поехать с российским загранпаспортом и без оформления визы.

Без визы 120 дней и более

Вануату

Условия: Загранпаспорт (действителен не менее 6 месяцев с даты прибытия).

Чем заняться: Идеальный пляжный отдых на побережье Кораллового моря.

Как добраться: Прямых рейсов нет, только с пересадками.

Грузия

Условия: Действующий загранпаспорт. Для ребенка достаточно быть вписанным в паспорт родителя. На границе могут попросить обратные билеты.

Чем заняться: Все виды отдыха - пляжный на Черном море, горнолыжный и экскурсионный.

Как добраться: Прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Мексика

Условия: Загранпаспорт (не менее 6 месяцев). Требуется заранее оформить электронное разрешение на въезд. Могут спросить обратные билеты и ваучер на отель. Точный срок пребывания (до 180 дней) установят на границе.

Чем заняться: Пляжи Тихого океана и Карибского моря, богатая экскурсионка.

Как добраться: Прямых рейсов нет, только с пересадкой.

Без визы до 90 дней

В этот список входят десятки стран, от близкой Турции и ОАЭ до экзотических Фиджи и Аргентины. Почти везде потребуется загранпаспорт, действительный еще 6 месяцев, и часто - обратные билеты. Обратите внимание на нюансы:

Вьетнам: Без визы - до 45 дней. Для 90 дней нужна электронная виза.

Израиль: С 1 января 2025 года всем туристам нужно заранее получать электронное разрешение ETA-IL.

Кения, Южная Корея: Въезд по электронным разрешениям (ETA и K-ETA соответственно).

Азербайджан, Таджикистан: Обязательна регистрация по месту пребывания, если вы находитесь дольше 10-15 дней.

Коста-Рика: Изначально разрешено 30 дней, но можно продлить до 90.

Среди стран с безвизом до 90 дней есть и те, куда долететь легко: Куба, Мальдивы, Марокко, Египет, Венесуэла и другие принимают прямые рейсы из России.

Без визы до 60 дней

Здесь тоже много курортных вариантов:

Таиланд: Знакомые пляжи Пхукета, Самуи и Паттайи.

Доминикана: Пляжи Карибского моря и Атлантики.

Маврикий: Райский отдых в Индийском океане (потребуется выписка из банка).

Кабо-Верде: Уникальные пейзажи и океан, нужна предварительная регистрация онлайн.

Без визы до 30 дней

Популярные направления для стандартного отпуска:

Сейшелы: Нужно заранее получить и оплатить разрешение на въезд.

Катар: Пляжи Персидского залива и современная архитектура.

Сербия и Черногория: Европейский колорит без виз, но с обязательной регистрацией по приезде.

Монголия: Для любителей природы и экзотики. Регистрация нужна, если планируете задержаться дольше месяца.

Без визы до 14 дней

Бруней

Условия: Загранпаспорт (не менее 6 месяцев), необходимо заполнить карту прибытия.

Чем заняться: Экскурсии по роскошным мечетям и дворцам, пляжи.

Как добраться: Прямых рейсов нет, только с пересадками.

Если загранпаспорта нет, то в "Яндекс. Путешествиях" напоминают, что есть страны, куда можно поехать с российским паспортом. Например, в Армению (до 180 дней безвыездно), Казахстан (до 90 дней в течение 180-дневного периода), Кыргызстан (до 90 дней в течение 180-дневного периода), Абхазию ( до 90 дней безвыездно), Южную Осетию (срок пребывания для россиян не ограничен).