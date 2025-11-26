Россия и Индия близки к запуску безвизового режима для тургрупп

Россия и Индия рассчитывают в ближайшее время решить технические вопросы для запуска безвизового режима для туристических групп. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Дипломат пояснил, что сторонам необходимо урегулировать ряд вопросов, вызванных различиями в национальных законодательствах. Он выразил надежду на скорое нахождение взаимоприемлемых решений. В зоне ответственности сторон, по словам замминистра, находится определение квот на размер туристических групп, выработка процедур пограничного контроля и координация работы туроператоров.

Андрей Руденко подчеркнул, что данная инициатива отвечает интересам как российских, так и индийских путешественников, а потому не должна столкнуться с политическим противодействием.

Подтверждая оперативную готовность Москвы, в Минэкономразвития добавили, что проект соглашения в настоящий момент находится на рассмотрении индийской стороны. Новый механизм будет работать по аналогии с уже действующими безвизовыми групповыми поездками с Китаем и Ираном, все необходимые инструкции для его запуска уже переданы индийским партнерам. В ближайшее время российское ведомство рассчитывает приступить к финальному согласованию текста договора.