«Неправильные и некрасивые». Туристка узнала, что в Китае думают о русских женщинах

Российская тревел-блогерша узнала, что китайцы думают о русских женщинах. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Автор публикации описала историю 39-летнего жителя Китая Чэнь Вэя, который полтора года проживает в Москве и три раза пытался завести отношения с местными жительницами. Мужчина признался, что россиянки не соответствуют его представлениям о красоте.

«Русские женщины — они какие-то неправильные и некрасивые для меня», — объяснил Вэй.

Китаец отметил, что женщины должны обладать нежными и аккуратными лицами, а также миниатюрными носами, как у жительниц Китая. При этом, по мнению Чэнь Вэя, русские женщины обладают грубыми чертами: у них выступают скулы, они имеют квадратные челюсти, грубые и крупные носы, которые часто бывают с горбинкой. Также мужчину не устроил характер жительниц России.

«Китайские женщины показывают, что им нужен мужчина, нужна защита, забота. Это естественно. А русские, они как солдаты — всегда в боевой готовности», — добавил мужчина.

